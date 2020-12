Polizei klärt Straftaten in Königsbrunner Recycling-Unternehmen auf

Vandalismus und Zerstörungswut in Bobingen reißen nicht ab. Am Sonntagabend mussten Feuerwehr und Polizei ausrücken, weil es in der Jahnstraße brannte. Unbekannte hatten zwei Müllcontainer in Brand gesteckt. Am Montagmorgen bot sich ein Bild der Verwüstung.

Bild: Petra Manz