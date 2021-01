vor 17 Min.

Polizei sucht nach Unfallfahrer

Die Polizei in Schwabmünchen sucht nach einem Unfallfahrer.

Ein weißer Kleintransporter wurde in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen angefahren. Die Polizei sucht jetzt nach dem unbekannten Unfallfahrer.

Der weiße Kleintransporter hatte am Montag zwischen 13 und 15.20 Uhr rückwärts vor einem Firmengebäude geparkt.

Ein Unbekannter fuhr den Wagen an: Dabei wurden das vordere Kennzeichen sowie die Stoßstange beschädigt. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen können sich direkt an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

