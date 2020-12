12:00 Uhr

Polizei zieht in Schwabmünchen 38 Radfahrer ohne Licht aus dem Verkehr

Die Polizei hat in Schwabmünchen 190 Fahrradfahrer kontrolliert. Viele waren ohne Licht unterwegs.

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit hat die Polizei mehrfach festgestellt, dass viele Radfahrer in der Dunkelheit ohne die gesetzlich vorgeschriebene und funktionsfähige Beleuchtung unterwegs sind. Die Beamten waren deshalb am Dienstagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr in Schwabmünchen im Einsatz.

Schwabmünchen: Polizei bittet Eltern, die Räder ihrer Kinder zu überprüfen

Sie kontrollierten 190 Radfahrer am Bahnhof und am Schulzentrum. Davon waren 38 ohne die vorgeschriebene Beleuchtung unterwegs. Sie müssen das funktionstüchtige Fahrrad in den nächsten Tagen bei der Polizei vorzeigen, die es vorerst bei einer mündlichen Verwarnung beließ.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Beleuchtung zum besseren „Gesehen werden“ und damit vor allem der eigenen Sicherheit dient. Eltern werden deshalb gebeten, die Fahrräder ihrer Kinder zu überprüfen, um Schulwegunfälle zu vermeiden. In den nächsten Wochen sollen weitere Kontrollen folgen. (SZ)

