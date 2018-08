07:55 Uhr

Popkultur im Sandkasten für die ganze Familie

Beim Singoldsand Festival gibt es erstmals einen Tag für Kinder. Was die jüngsten Festivalgänger erwartet

Von Veronika Lintner

Vor der Bühne türmt sich ein tonnenschwerer Berg aus Sand. Und während die Helfer noch Gerüste schleppen, Bretter und Bänke tragen, ist der Hügel auch schon dekoriert: Förmchen, Schaufeln, Rechen und Bagger liegen im Sand. Und das ist zugleich ein Hinweis auf eine neue Attraktion im Festivalprogramm: Mit dem „Singoldsandkasten“ eröffnet ein Kinder- und Familientag am Donnerstag, 23. August, das Singoldsand Festival in Schwabmünchen.

„Es ist für uns eine Pionieraktion“, sagt Patrick Jung, Festivalgründer und Organisator. Zum achten Mal findet das Popfestival statt, zum ersten Mal gibt es einen Familientag. „Wir haben im Team beschlossen: Lasst uns den Kindern einen Tag widmen.“ Dafür haben die Veranstalter vor rund einem Jahr Kontakte geknüpft und einen Partner gewonnen – den Kreisjugendring Augsburg-Land. „Wir haben viel Erfahrungen mit Kinder-Festen“, erklärt Lisa Gölsdorf vom KJR. „Aber hier ist doch alles deutlich größer als wir es gewohnt sind. Das erfordert mehr Betreuer, mehr Material.“ Sie freue sich auf diese spannende Herausforderung, sagt Gölsdorf.

Am Kindertag an der Singold können die jüngsten Festivalgäste einen Parcours absolvieren. Er bietet Zirkus und Sport, Kunst und Spiele. Bei jeder Station können die Kinder einen Stempel ergattern. „Dafür können sie sich am Ende einen kleinen Schatz abholen“, sagt Patrick Jung. Die Kinder dürfen sich auf dem Pfad sportlich austoben – mit dem Einrad, dem Volleyball oder beim Jonglieren. Beim Siebdruck mit dem Team des Schwabmünchner Jugendzentrums können die Kinder kreativ werden. Dazu gibt es klassische Programmpunkte wie Batik und Kinderschminken. Doch auch tierisch geht es an der Singold zu: Der Zirkus Liberta aus dem Allgäu bringt rund 100 Kleintiere nach Schwabmünchen, darunter Enten, Katzen und Gänse. Sie lassen sich streicheln und vollführen Kunststücke.

Am Abend endet das Sandkastenprogramm mit einer musikalischen Note. Das Künstlerkollektiv „Unter meinem Bett“ tritt auf. „Das sind die Rolf Zuckowskis der Neuzeit“, sagt Patrick Jung. Der Festivalleiter freut sich auf „Songs für die ganze Familie“. Die Musiker teilen sich die Bühne mit einem Zauberer im Piratengewand. Der Magier soll am Singoldstrand mit Seeräuber-Tricks verblüffen.

Mit diesem Festivaltag für Kinder will sich das Festival weiterentwickeln, ein breiteres Publikum gewinnen. In den letzten acht Jahren habe sich der Charakter des Festivals gewandelt, sagt Jung: „Aus dem Jugendfestival ist ein generationsübergreifendes Popkulturprojekt geworden.“ Die Szenerie des Festivalgeländes wirkt jung und verspielt. In den Bäumen hängen Holzstühle, ein Jägerhochsitz steht neben einer Bar, die aussieht wie ein Storchennest. 200 ehrenamtliche Helfer bauen an der Bühne, den Zelten und Buden. 2100 Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren gebe es in Schwabmünchen, sagt Jung. „Also fast zehn Prozent der Stadtjugend arbeitet hier mit beim Festival.“ Diese Jugendlichen seien die Netzwerker, die das Projekt über das Jahr hinweg tragen und weiterführen. „Und es geht auch darum, die nächste Generation heranzuziehen“, sagt Jung. Aus dem Stadtbild sei das Fest nicht mehr wegzudenken. „Es gibt jetzt schon eine Generation von Kids, die diese Stadt nicht ohne das Festival kennt“, sagt der Organisator.

Der Singoldsandkasten beginnt am Donnerstag, 23. August, um 14 Uhr. Am Nachmittag präsentieren sich der Zirkus Liberta und ein Zauberer auf der Bühne. Den musikalischen Akzent setzt ab 19 Uhr das Künstlerkollektiv „Unter meinem Bett“, danach endet der Singoldsandkasten mit dem „Singoldsandmann“. Tagestickets für Erwachsene kosten 10 Euro, für Kinder bis 13 Jahren 2,50 Euro. Tickets sind vor Ort an der Kasse erhältlich.

