Prozess: Betrunkene Männer prügeln sich in einer Bar

Zu einer Schlägerei ist es in einer Bar im südlichen Landkreis gekommen. Was damals genau passierte, soll vor Gericht geklärt werden.

Plus Betrunkene geraten in einer Kneipe in Streit, dann fliegen die Fäuste. Wie die Tat genau ablief, dazu sieht das Augsburger Amtsgericht noch Ermittlungsbedarf.

Von Michael Siegel

Was ist tatsächlich in einer Bar im südlichen Landkreis im vergangenen Oktober passiert? Dort soll ein 40-Jähriger einen zehn Jahre jüngeren Mann niedergeschlagen und ihm dann mehrmals mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben. Jetzt musste er sich vor dem Augsburger Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Weil die Aussagen der Beteiligten teils deutlich voneinander abwichen, setzte die Richterin die Verhandlung für weitere Ermittlungen aus.

Fügt man die verschiedenen Aussagen des Angeklagten, des Geschädigten und eines weiteren Zeugen zusammen, dann könnte es sich in der Nacht auf den 16. Oktober 2019 etwa so zugetragen haben: Der geschädigte 30-Jährige, ein arbeitssuchender gelernter Bäcker, und sein Kumpel, ein arbeitssuchender gelernter 30-jähriger Metzger, trafen sich in der Stadt.

Geschädigter trinkt schon vor dem Kneipenbesuch eine Flasche Wodka

Gemeinsam kauften sie in einem Supermarkt Wodka, wohl eine Flasche für jeden. Diese leerte zumindest der Kumpel des Geschädigten in einer Parkanlage restlos. Dann gingen die beiden Männer bereits angetrunken in die Bar. In diesem Lokal fand sich im Lauf des Abends auch der angeklagte Arbeiter mit einem Bekannten ein. Auch der 40-Jährige hatte laut eigener Angabe vier bis fünf Bier und zwei oder drei Schnäpse intus. Der Arbeiter und der Bäcker kannten sich bereits flüchtig, hatten laut eigenem Bekunden bei zufälligen Treffen bereits gemeinsam Bier miteinander getrunken und Zigaretten geraucht. Dann, nach Mitternacht, kam es zum Streit – „irgendwie“, näher konnte sich der Geschädigte nicht mehr erinnern. Vielleicht war die Ursache, dass er seinem Kumpel geraten hatte, mit dem angetrunkenen Geschädigten vor die Türe zu gehen und frische Luft zu schnappen, vermutete der Angeklagte.

Mit einem Faustschlag habe dann der Arbeiter den Bäcker niedergestreckt, sagte der Geschädigte. Der Angeklagte wollte sich lediglich gegen den 30-Jährigen zur Wehr gesetzt haben, der ihn am Arm gepackt und ihm die Armbanduhr weggerissen habe.

Einig waren sich alle bisher angehörten Beteiligten, dass die beiden Männer zu Boden gingen. Zu den möglichen Fußtritten des Angeklagten gegen den Kopf des Geschädigten gab es verschiedene Varianten.

Angeklagter: Habe nur mein Bein geschüttelt, um den Mann loszuwerden

Nachdem er bereits durch den ersten Faustschlag gegen die Schläfe fast bewusstlos geworden sei, habe er mehrere kräftige Fußtritte gegen den Kopf bekommen, so der Geschädigte. Dass diese wohl gegen das linke Ohr erfolgt seien, ihm aber bis heute das rechte Ohr schmerze, sei medizinisch erklärbar, so der 30-Jährige zum Gericht. Sein Gegenüber behauptete hingegen, er sei vom am Boden liegenden Geschädigten am Bein festgehalten und dorthinein auch gebissen worden. Er habe lediglich sein Bein geschüttelt, um den Mann loszuwerden, um zur Polizei gehen zu können.

Die beiden Männer waren bereits angetrunken, als sie in die Bar gingen. Bild: Arno Burgi, dpa (Symbolbild)

Mit wiederholten Nachfragen versuchten Richterin Birgit Demharter, Staatsanwalt Sebastian Konrad sowie Rechtsanwalt Luigi Carta und dessen Kollege Klarheit zu gewinnen. Aber so manches wollte nicht so recht passen.

Richterin fordert Gutachten über die Verletzungen des Geschädigten

Es habe vorher keinen Streit gegeben. Der Angreifer misst 160 Zentimeter und wiegt 55 Kilogramm, sein verletztes Gegenüber misst hingegen 185 Zentimeter bei 83 Kilo Gewicht. Bei den ersten Untersuchungen wurden beim Geschädigten laut Protokoll quasi keine Verletzungen festgestellt, am Folgetag um 13 Uhr ging er aus dem Krankenhaus wieder nach Hause. Fotos von seinen Verletzungen und Atteste habe er zwar, aber er wisse nicht genau wo, so der Geschädigte.

Die Verteidiger des Angeklagten regten an, für das Gericht ein medizinisches Gutachten über die Verletzungen des 30-Jährigen und die Folgen anzufertigen. Als dann auch noch bekannt wurde, dass die Polizei die Personalien eines weiteren möglichen Zeugen aufgenommen hatte, der aber bislang nicht vernommen wurde, war für Richterin Demeter unumgänglich: Es brauche besagtes Gutachten, Nachermittlungen und die Ladung weiterer Zeugen. Sie setzt die Verhandlung dafür aus.

