Radeln in der Heimat statt Baden im Meer

Kornelius Griebl blickt auf seine lange Amtszeit als Chef des Hiltenfinger Rathauses zurück

Von Hieronymus Schneider

Nach 36 Jahren im Gemeinderat, davon vier Jahre als Zweiter und 18 Jahre als Erster Bürgermeister, nimmt Kornelius Griebl Abschied von der Kommunalpolitik. „Ich verlasse Menschen, mit denen ich 18 Jahre lang zusammengearbeitet habe, die mir mehr oder weniger viel bedeutet haben oder gar ans Herz gewachsen sind. Ich entferne mich von meinem vertrauten Arbeitsumfeld und bewege mich in Richtung Ungewissheit“, sagte Griebl bei seinem letzten Neujahrsempfang am Silvestertag, dem Patrozinium der Hiltenfinger Kirche. Damals ahnte er noch nicht, dass das Ende seiner langen Amtszeit aufgrund der Corona-Pandemie mit Aufgaben belastet würde, die vorher unvorstellbar waren. Die Schließung des Kindergartens und der Schulen, des Parteiverkehrs im Rathaus, des Bauhofs und viele andere Vorschriften stellten ihn wie alle Bürgermeister und Gemeindeverwaltungen vor ganz neue Herausforderungen. So mussten auch würdige Abschiedsfeiern mit den ausscheidenden Gemeinderäten oder der Ausflug des Gemeinderats zum Abschluss der Wahlperiode abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Was hat Kornelius Griebl vor 36 Jahren dazu bewegt, in die Kommunalpolitik zu gehen? „Nachdem ich schon zu meiner Jugendzeit bei den Vereinen aktiv war, wollte ich auch in der politischen Gemeinde meine Ideen und meine Schaffenskraft einbringen“, sagt er.

Auf was ist Kornelius Griebl besonders stolz? Der Neubau des Feuerwehrhauses und des Bauhofs, die Neugestaltung des Friedhofs und die Erweiterung des Kindergartens im Rathausgebäude. „Die Zeit war lang, interessant, oft strapaziös, aber doch auch, so hoffe ich, nicht ganz erfolglos. Deshalb trete ich guten Gewissens und auch gerne ab. Allen wünsche ich, dass es weiter aufwärts geht und Hiltenfingen lebens- und liebenswert bleibt. Meinem Nachfolger Robert Irmler und dem neugewählten Gemeinderat wünsche ich eine glückliche Hand“, sagte Griebl bei seiner letzten Gemeinderatssitzung.

Ab dem 1. Mai fällt die Last der Verantwortung ab, und eigentlich wollte Kornelius Griebl mit seiner Frau drei Wochen Urlaub in Südtirol mit einigen Tagen am Mittelmeer machen. Doch daraus wird nun wegen der aktuellen Reisebeschränkungen nichts. So wird er sich bei Fahrradtouren in Hiltenfingen entspannen und erholen. „Denn Hiltenfingen gehört auch nach der Arbeit zu meinem Leben“, bekennt sich Kornelius Griebl zu seiner Heimat.

