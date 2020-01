14.01.2020

Radfahren in Südafrika fördern

Der ADFC-Ehrenvorsitzende Armin Falkenhein reist als Berater nach Stellenbosch und Durban

Armin Falkenhein aus Bobingen, Ehrenvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Bayern, reist demnächst als Berater nach Südafrika. Dort soll er vor allem sein Wissen zum Thema Radwegeförderung einbringen.

Falkenhein wurde erst vor Kurzem mit dem Bundesverdienstkreuz für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement zur Fahrradförderung ausgezeichnet. Jetzt arbeitet er für den ADFC Bayern als Berater in einem Projekt mit, das vom Bundesforschungsministerium gefördert wird. Ziel dieses auf drei Jahre angelegten Projektes „Stem on the move“ ist es, dass Ausbildungsinhalte in Schulen über Radfahren anschaulich und erlebbar unterrichtet werden.

Das von der TU München initiierte internationale Projekt hat für den Bereich Radfahren Projektpartner auch in Südafrika. Erstmals treffen sich vom 16. bis 21. Januar dazu die Projektpartner zunächst in Stellenbosch bei Kapstadt und dann in Durban. Armin Falkenhein wird bei diesen Projekttreffen in Südafrika dabei sein und bringt dabei sein langjähriges Wissen zur Radverkehrsförderung ein.

In Stellenbosch werden sich Schüler ausgewählter Schulen an der Universität zu einem Projekttag treffen. Dabei werden anhand bereits ausgearbeiteter Unterrichtseinheiten sowohl praktische Kenntnisse des Radfahrens wie auch Kenntnisse der Physik erstmals anschaulich und nach neueren pädagogischen Erkenntnissen ausprobiert. Die deutschen Projektteilnehmer reisen im Anschluss 1000 Kilometer weiter nach Osten in die Hafenstadt Durban. Dort wird die Organisation Durban Green Corridors besucht, die an einer nachhaltigen Freizeit- und Tourismusentwicklung der Region arbeitet. „Es werden praktische Aktivitäten zu allen Aspekten der aktiven Stadtentwicklung ausgetauscht sowie zukünftige gemeinsame Aktivitäten geplant“, so Falkenhein: „Stets wird es dabei auch um die Fragen der Radverkehrsförderung gehen.“ In Südafrika gibt es bereits Initiativen zur Förderung des Radverkehrs.

Für Falkenhein steht bei den Treffen im Vordergrund, mit den Partnern vor Ort herauszuarbeiten, dass eine Radverkehrsförderung überall auf der Welt mit dazu beitragen kann, die von der Vereinten Nationen (UN) beschlossenen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Er wird dabei das Papier des Weltradverbandes (WCA) vorstellen, in dem dargelegt wird, dass von den 17 Nachhaltigkeitszielen mit einer konsequenten Fahrradförderung elf dieser Ziele aktiv unterstützt werden können.

Allem voran geht es auch um den Zugang zu Bildung. Gerade in Afrika existieren Initiativen, durch gezielte Verbreitung von Fahrrädern jungen Menschen, vor allem Mädchen, den Zugang zur Bildung zu erleichtern. Falkenhein: „Mit dem Fahrrad können weitere Strecken schneller zurückgelegt werden als zu Fuß. Autos oder Schulbusse sind oftmals zu teuer oder nicht vorhanden.“ Diese und weitere Fragen sollen bei den Treffen mit den südafrikanischen Partnern besprochen werden. (SZ, Foto: Philipp Kinne)

