22.07.2020

Radfahrer stärken: Hier gilt künftig Tempo 30 in Schwabmünchen

In Schwabmünchen werden neue Tempo-30-Zonen ausgewiesen. Darüber haben die Stadträte in der jüngsten Sitzung gesprochen und entsprechende Maßnahmen beschlossen.

Plus Schwabmünchen will das Nahmobilitätskonzept zeitnah umsetzen. Wo Radfahrer künftig gestärkt und Autofahrer ausgebremst werden.

Von Carmen Janzen

Der Stadtrat will das Schwabmünchner Nahmobilitätskonzept nun Stück für Stück umsetzen. Radfahrer stärken und Autofahrer bremsen. Nach der aktuellen Sitzung ist dieses Ziel wieder einen Schritt näher gerückt. Mehrere Geschwindigkeitsbeschränkungen und eine Fahrradstraße beschloss der Rat am Dienstagabend.

Gegen das im April vorgestellte Nahmobilitätskonzept der Stadt formierte sich zunächst Widerstand. Der Schwabmünchner Siegfried Schubert hatte mehr als 1000 Unterschriften gegen „eine Tempo-30- Zone für ganz Schwabmünchen“ gesammelt. Vor allem wollte Schubert nicht, dass auf den Zufahrtsstraßen 30 gefahren werden muss.

Bürgermeister Lorenz Müller bekräftigte, dass das Nahmobilitätskonzept keinen Widerspruch zur Unterschriftenaktion darstelle, da die Zufahrtsstraßen wie Landsberger, Augsburger und Mindelheimer Straße nicht von den Geschwindigkeitsbeschränkungen betroffen seien. „Weitere Tempo-30-Zonen sollen lediglich in einigen gewachsenen Stadtbereichen arrondiert werden, in denen zwischenzeitlich ganz überwiegend die Wohnfunktion dominiert“, so Müller. Betroffen sind zunächst folgende Straßen:

Radfahrer haben Vorfahrt in der Jahnstraße in Schwabmünchen

Jahnstraße: Lange diskutierten die Stadträte, ob die Jahnstraße eine Tempo-30-Zone werden soll oder oder doch eine Fahrradstraße, auf der aber auch Autos fahren dürfen. So lange wie die Diskussion darüber geführt wurde, so knapp fiel letztlich das Ergebnis aus: 13 zu zwölf Stimmen für die Fahrradstraße.

In dieser Straße gilt künftig Tempo 30, Radfahrer sind vorfahrtsberechtigt, dürfen nebeneinander fahren und nicht von Autos gefährdet werden. Autofahrer müssen beim Überholen einen Abstand von eineinhalb Metern einhalten. Überholen wird in der Praxis daher kaum noch möglich sein, da an der Straßenseite auch das Parken erlaubt ist und die Fahrbahnbreite das nicht mehr hergibt.

Parken soll in der Jahnstraße weiterhin erlaubt bleiben, allerdings nur noch auf markierten Flächen. Mögliche Staus und Verkehrsbehinderungen in der Fahrradstraße nimmt die Stadt aufgrund des relativ niedrigen Verkehrsaufkommens von gut 1000 Fahrzeugen pro Tag in Kauf. Mit ihrer Entscheidung für eine Fahrradstraße verhinderten die Räte eine Rechts-vor-links-Regelung in der Jahnstraße, die in einer 30er-Zone vorgeschrieben ist.

Bernhard Albenstetter (CSU) und Germar Thiele (Freie Wähler) hielten das für gefährlich. „Da fährt ein Radler in der Jahnstraße den Berg herunter und aus der Singoldstraße kommt ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Da sehe ich ein Problem“, so Albenstetter. Die Jahnstraße solle eine Vorfahrtsstraße bleiben, forderte Thiele.

Bürgermeister Müller hätte die Tempo-30-Zone mit Rechts-vor-links-Regel bevorzugt, schließlich solle dort auch kein Radfahrer „den Berg runterrasen“, sondern der Verkehr beruhigt werden. Margit Stapf (Grüne) plädierte für die Fahrradstraße: „Das wäre ein Paradigmenwechsel.“ Konstantin Wamser sprach sich ebenfalls dafür aus: „Perspektivisch betrachtet ist es sinnvoll, mit der Jahnstraße als Fahrradstraße anzufangen, um ein schlüssiges Radwegekonzept zu verwirklichen.“

Tempo 30 in der ganzen Museumstraße

Museumstraße: Hier gilt aktuell Tempo 50, außer vor dem Michaelskindergarten. Künftig wird die Museumstraße – ebenso wie die Ferdinand-Wagner-Straße – ein verkehrsberuhigter Bereich der Innenstadt, dann gilt dort ebenfalls Tempo 30. Auf der Seite des ehemaligen Kroengeländes ist ein Parkverbot geplant. Auf der anderen Seite sollen 32 Parkplätze markiert werden.

Frauenstraße: Die Frauenstraße wird komplett zur Tempo-30-Zone. Aktuell dürfen Fahrzeuge im nördlichen Bereich noch 50 Stundenkilometer schnell fahren. An der Einfahrt am Ulrichsberg soll eine bauliche Veränderung den Autofahrer auf das neue Limit hinweisen. In der Zone befinden sich auch der Menkinger Weg, die Auenstraße und die Schlossergasse.

Mittelstetten: Der ganze nördliche Bereich des Schwabmünchner Stadtteils soll eine Tempo-30-Zone werden, in der rechts vor links gilt. Betroffen sind das Neubaugebiet am Herrenring, die Eschbach- und Rosenstraße, Am Wiesland, Am Wasserfall sowie der Blumen- und Singoldweg.

Mindelheimer Straße: In der Giromagny- und Mindelheimer Straße dürfen Autos weiterhin 50 Stundenkilometer schnell fahren. Für Radfahrer sind Schutzstreifen vorgesehen. Bevor dieses Vorhaben umgesetzt werden kann, steht aber noch die Eigentumsübertragung an, denn es handelt sich momentan noch um eine Staatsstraße, die dem Freistaat gehört. Sie soll im Tausch mit der Südostspange in eine Gemeindestraße umgestuft werden.

Alle beschlossenen Maßnahmen sollen nun möglichst schnell mit Schildern und Markierungen umgesetzt werden. Weitere Schritte folgen.

Lesen Sie dazu auch diesen Kommentar: Lieber am Stück als Stückwerk

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen