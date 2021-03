17:28 Uhr

Rentner soll Ex-Frau in Graben getötet haben: Klarheit zu Tatwaffen

Zum Fall eines Rentners, der in Graben seine Ex-Frau getötet haben soll, gibt es nun unter anderem Informationen zur Tatwaffe. Warum er wohl nicht bestraft wird.

Von Norbert Staub

Die Tat hatte im August des vergangenen Jahres in der Region für Entsetzen gesorgt: Ein 69 Jahre alter Mann soll in Graben seine drei Jahre jüngere Ex-Frau getötet haben. Nun gab die Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt und erklärte, warum der Rentner nicht mit einer Strafe rechnen muss.

"Eine Bestrafung des Beschuldigten ist wegen der ihm von einem Sachverständigen attestierten Schuldunfähigkeit zur Tatzeit nicht möglich", so Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai, Pressesprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft, in einer Mitteilung. Der Beschuldigte soll aufgrund einer psychischen Erkrankung davon ausgegangen sein, dass seine ehemalige Ehefrau Teil eines Komplotts sei.

Frau in Graben mit Messer und Hammer getötet

Nun herrscht auch Klarheit über die Tatwaffen. Laut Staatsanwaltschaft soll der Rentner einen Besuch bei seiner Ex-Frau in Graben dazu genutzt haben, die ahnungslose 66-Jährige unvermittelt mit einem Messer und einem Hammer zu attackieren und zu töten.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 69-Jährigen ein Sicherungsverfahrens beim Landgericht Augsburg beantragt mit dem Ziel, ihn in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Im Ramen dieses Verfahrens sei zu prüfen, ob der Beschuldigte eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und daher eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht kommt, so die Staatsanwaltschaft.

Ob der Rentner in diesem Fall das Krankenhaus noch einmal verlassen wird, ist unklar. "Das Strafgesetzbuch sieht bei der Anordnung einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus keine zeitliche Befristung vor. Allerdings ist während des Vollzugs der Maßnahme regelmäßig zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung noch vorliegen", so die Staatsanwaltschaft.

Rentner wollte sich in Gersthofen das Leben nehmen

Der 69-Jährige, der nach den Ereignissen in Graben versucht hatte, sich in einem Hotel in Gersthofen das Leben zu nehmen, ist derzeit in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Über die Eröffnung des Gerichtsverfahrens wurde noch nicht entschieden, so die Staatsanwaltschaft.

