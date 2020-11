18:00 Uhr

Restaurant Gut Walden: Gerade eröffnet - und wegen Corona schon wieder zu

Plus Die Corona-Zeit ist schwierig für Gastronomen. Das spürt gerade auch der neue Pächter des Restaurants Gut Walden. Was der erneute Lockdown für ihn bedeutet.

Von Norbert Staub

Die Freude währte nur kurz: Gerade mal einen Monat konnte Peter Zuehlke sein Restaurant Gut Walden im Bobinger Ortsteil Burgwalden öffnen - und jetzt ist schon wieder Schluss.

Doch seinen Optimismus hat der 34-Jährige, der zuvor als Küchenchef in der Augsburger Färberei gearbeitet und sich 14 Punkte und eine Haube im Gault & Millau erkocht hatte, nicht verloren: "Das ist natürlich ziemlich uncool. Ich hoffe sehr, dass wir glimpflich davonkommen“, sagt der Koch.

Gut Walden: 2500 Arbeitsstunden ins Restaurant gesteckt

Im Januar 2020 begannen Peter Zuehlke und sein Bruder Andreas, die das Restaurant gemeinsam betreiben, mit den Umbauarbeiten. „Wir haben jeder bestimmt 2500 Arbeitsstunden da reingesteckt“, erinnert sich der Koch. Am 1. Oktober war es dann endlich so weit: Das Restaurant Gut Walden öffnete, und die beiden Brüder waren mit dem Start sehr zufrieden: „Die Reservierungslage war gut, und man hat gemerkt, dass unser Konzept einer bodenständigen Küche mit modernen Akzenten gut ankommt“, so Peter Zuehlke. Und das trotz der Corona-Auflagen: „Die Zahl unserer Gäste war natürlich beschränkt, sodass wir teilweise weniger annehmen konnten, als bei uns nachgefragt haben.“

Um nach der erzwungenen Schließung wenigstens einige Einnahmen zu haben, bietet Zuehlke wie viele andere Gastronomen auch einen Lieferservice an. Den Biergarten, der eigentlich zu dieser Zeit leer steht, hat er wieder in Betrieb genommen. Dort wird mit einem Smoker gekocht, geräuchert und auch Glühwein selbst gemacht. Für den Gastronomen ist ein Lieferservice Neuland: „Das ist was ganz anderes, als in einem Restaurant mit Gästen zu kochen. Wir mussten Flyer drucken lassen, Verpackungsmaterial bestellen - aber das ist alles nicht so einfach. Die Nachfrage nach solchen Dingen ist groß, und es ist gar nicht so einfach, die Sachen herzubringen.“

Restaurant Gut Walden: Mitarbeiter erst mal in Kurzarbeit

Seine vier Mitarbeiter, die er eingestellt hatte, musste er jetzt erst mal in Kurzarbeit schicken: „Das sind gute Leute, die ich gerne behalten möchte. Je nachdem, wie unser Verkauf außer Haus läuft, werde ich sie dann auch wieder reinholen.“

Allerdings kann Zuehlke mit staatlicher Unterstützung rechnen. Gastronomen mit bis zu 50 Beschäftigten sollen Wirtschaftshilfe erhalten, und zwar bis zu 75 Prozent des Umsatzes vom November 2019. „Bei jungen Unternehmen, die nach November 2019 gegründet wurden, gelten die Umsätze von Oktober 2020 als Maßstab“, heißt es auf der Webseite des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. „Ich hatte bisher noch gar nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Da kümmert sich mein Steuerberater drum. Ich hoffe sehr, dass bei den Unternehmen auch was ankommt“, sagt Peter Zuehlke.

Mit ihrem Restaurant wollen die Brüder Zuehlke das Gut Walden zum Anziehungspunkt für Genießer machen. Bild: Elke Graßmann, Bobingen

Er fürchtet, dass der Lockdown noch länger als bis November dauern könnte. Wie lange kann er so etwas durchhalten? „Da wage ich keine Prognose. Das hängt von vielen Dingen ab wie zum Beispiel auch der Gunst unseres Vermieters, der uns immer sehr unterstützt hat. Man darf sich nicht verrückt machen lassen und muss die Ruhe bewahren.“

Sportheim Untermeitingen: Pizza auch zum Mitnehmen

Auch Luigi Fusco, der mit seiner Frau Anna Maria im Mai die Bewirtung im Sportheim Untermeitingen übernommen hat, hat mit dem Lockdown zu kämpfen. „Der Sommer lief super, gerade unsere Terrasse war immer gut besucht.“ Im September und Oktober, als man nicht mehr so häufig draußen sitzen konnte, blieben viele Gäste aus. Und dann kam der Lockdown.

Bei Luigi Fusco konnte man schon vorher seine Pizza abholen. Natürlich bietet er auch jetzt einen Abholservice an, aber die Nachfrage hält sich in Grenzen.

Da freute sich die Vorsitzende des SV Untermeitingen: Isabella Uhl (links) hat neue Pächter für das Sportheim gefunden: (von links) Anna Maria Fuso, Domenico Garofalo und Luigi Fusco. Bild: Reinhold Radloff

