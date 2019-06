vor 1 Min.

Retter suchen nach Mann im Lautersee - der ist in Kaufbeuren

Stundenlang suchte ein Großaufgebot von Rettern nach einem 30-jährigen Mann im Lautersee bei Königsbrunn. Doch der Mann ist wohlauf und unterwegs.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Wasserrettungsdienst hat am Lautersee bei Königsbrunn stundenlang nach einem vermissten 30-jährigen Mann gesucht. Der Einsatz musste am Abend jedoch ohne Erfolg abgebrochen werden. Kurz darauf wird klar: Der Mann ist glücklichweise nicht im See untergegangen, sondern hat schlicht vergessen, dass er seine Kleidung samt Mobiltelefon dort liegen gelassen hatte.

Vermisster Mann ist in Kaufbeuren

Die Retter hatten ab dem Mittag unter anderem mit einem Hubschrauber, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, sowie mit Tauchern nach dem Vermissten gesucht. Später kamen neben Tauchern und Wasserrettern noch Spezial-Einsatzgerätschaften wie ein Sonar-Gerät der BRK Wasserwacht und das Drohnenteam des BRK Kreisverband Augsburg-Land zum Einsatz.

Allerdings brachte auch das keinen Erfolg - der Grund dafür wurde dann am späten Abend bekannt. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass man den Mann mittlerweile erreicht habe. Um kurz vor 23 Uhr sagte der Sprecher unserer Redaktion, dass der 30-Jährige stark alkoholisiert bei einem Freund in Kaufbeuren angetroffen worden sei.

Die Wasserwacht weist angesichts der Großeinsatzes darauf hin, dass in nicht freigegebenen Gewässern wie dem Lautersee nicht gebadet werden sollte. Auch bei diesem Einsatz war die Zufahrt für die Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst teilweise aufgrund fehlender Rettungswege und zugestellten oder zugewachsenen Wegen erschwert. (ida)

Für unseren Podcast "Augsburg, meine Stadt" haben wir mit einem Wasserretter über seine belastenden Einsätze gesprochen.

