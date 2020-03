SPD ist der Verlierer bei der Stadtratswahl in Bobingen

Plus Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl war in ungefähr so erwartet worden, wie es dann auch eingetreten ist. Überraschender dagegen verlief die Wahl des Stadtrats.

Die SPD musste eine bittere Schlappe einstecken und vier Mandate abgeben. So wird man in der neuen Stadtregierung nur noch mit fünf Sitzen vertreten sein. Die CSU musste nur ein Mandat abgeben und erhält damit acht Sitze. Gewinner waren durchweg die kleineren Parteien und Gruppierungen.

Wobei die Bezeichnung kleinere in Zukunft wohl nicht mehr angebracht sein wird. Die Grünen werden künftig vier Stühle im Rathaus besetzen. Vorher waren es zwei. Die Freien Wähler gewinnen einen Sitz dazu und stellen nun drei Stadträte. Auch die Freie Bürger Union legte deutlich zu und kommt auf vier Stadtratsmandate. Bisher hatten sie zwei.

Alte Bekannte im neuen Stadtrat

Auffallend beim zukünftigen Platzhirsch, der CSU-Fraktion: Es sind fast nur bekannte Gesichter, die wieder im neuen Stadtrat sitzen. Einziges neues Mitglied im CSU-Team wird Johannes Bögler sein. Und mit Elisabeth König sitzt nur eine Frau für die CSU im Stadtrat. Bei der SPD wird es auch nur ein neues Gesicht geben.

Claudia Lautenbacher ergänzt die geschrumpfte Fraktion. Dort arbeiten dann immerhin zwei Frauen für das Wohl der Stadt. Für die Grünen neu im Rat werden Katja Treischl, Lukas Geirhos und Clemens Bürger sein. Für die Freien Wähler kommt Gaby Böhm hinzu. Die FBU schickt Michael Ammer und Hubert Geiger ins Rennen. Letztlich wird der neue Stadtrat somit sowohl etwas jünger und auch etwas weiblicher werden, was allerdings eher an den Grünen liegt. Die anderen Parteien und Gruppierungen sind dann doch eher männlich und mit höherem Altersschnitt unterwegs.

Wahlkampf auf das Bürgermeisteramt ausgerichtet

Erklären lassen sich die Veränderungen in der Wählergunst wohl auch damit, dass sich SPD und CSU stark auf die Bürgermeisterwahl fokussiert hatten. Der Wahlkampf der einzelnen Stadtratskandidaten ging darin fast unter. Die Freien Wähler konnten sich auf ihre bewährten Zugpferde verlassen, während die Grünen wohl auch in Bobingen vom Rückenwind, den die Partei allgemein gerade erfährt, profitierten. Bei der FBU hingegen scheint der Erfolg eher hausgemacht. Während sich Franz Handschuh im Stadtrat immer wieder an Bürgermeister Bernd Müller abarbeitete, führte Bürgermeisterkandidat Michael Ammer einen klassischen Straßenwahlkampf. Wochenlang marschierte er durch Bobingen und seine Stadtteile, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Das gute Wahlergebnis ist offensichtlich der Lohn für seine Bemühungen. Ein weiterer Pluspunkt für die FBU könnte gewesen sein, dass sie zwar auch einen Badneubau in Bobingen befürworten, allerdings die einzigen sind, die alles ein bis zwei Nummern kleiner haben wollen, um auch die Kosten für die Stadt in einem moderateren Rahmen zu halten. Das könnte ihnen einiges an Zustimmung gebracht haben. Denn längst nicht alle Bobinger sind mit den Plänen für ein neues Ganzjahresbad einverstanden. So ist insgesamt eine neue Gemengelage im Bobinger Stadtrat entstanden. Und egal, wie die Stichwahl ums Bürgermeisteramt in zwei Wochen ausgehen wird: Einfacher wird das Regieren in Bobingen sicher nicht werden.

