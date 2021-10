Schießanlage der Singoldschützen modernisiert

Bei der Jahreshauptversammlung der Singoldschützen Großaitingen wurde die modernisierte Schießanlage präsentiert.

Nicht ganz ohne Stolz präsentierte der erste Schützenmeister der Singoldschützen Großaitingen, Helmut Geiger, bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung das frisch renovierte Schützenheim. Bei der unter Corona-Hygieneauflagen in der großen Schießhalle stattfindenden 62. Jahresversammlung seit der Gründung des Vereins konnten sich die anwesenden Vereinsmitglieder auch gleich ein Bild davon machen.

Im abgelaufenen Jahr mussten die Singoldschützen menschlich einen großen Verlust verkraften. Mit dem Ehrenschützenmeister Peter Geiger verloren sie neben einem treuen Kameraden einen Visionär und über Jahrzehnte treibende Kraft des Vereins.

Der erste Kassierer Max Geiger präsentierte einen soliden Kassenstand, der zwar ganz im Zeichen der Modernisierung der Anlage stand, aber bei dem auch alle Verbindlichkeiten des Vereins pünktlich und in voller Höhe bedient wurden.

Sowohl der erste Schützenmeister als auch der erste Jugendleiter Lukas Eberl hoben die gute generationsübergreifende Zusammenarbeit bei der Modernisierung der Schießanlage hervor, die im Juli 2020 startete. Für den gesamten Umbau des Schützenheims inclusive Sanierung der Außenfassade wurden 250.000 Euro veranschlagt.

Eine der größten Schießanlagen Schwabens

Das sportliche Aushängeschild des Landkreises nutzte die Coronapause für den Umbau der 44 Schießstände in der großen Halle auf das neueste elektronische Auswertsystem. Daneben wurden sowohl die Schießanlage als auch der Aufenthaltsraum farblich neu gestaltet. Gerade laufen die letzten Arbeiten an der 50-Meter-Kleinkaliberanlage, bei der ebenfalls neue elektronische Schießstände eingebaut wurden. Kilometer von neuen Datenleitungen wurden verlegt, um alle Teile der Anlage miteinander zu vernetzen. Damit erstrahlt eine der größten Schießanlagen Schwabens in neuem Glanz und ist mit diesem Umbau auch wieder am Puls der Zeit. Neben den vielen unermüdlichen Vereinsmitgliedern dankte Geiger auch der Gemeinde Großaitingen, für die stets gute Zusammenarbeit bei den zahlreichen Bauvorhaben, die die Singoldschützen in ihrer Vereinsgeschichte schon gestemmt haben.

Sportlich waren die Großaitinger bis zum Lockdown Ende März 2020 gut unterwegs, wie der Sportleiter Fridolin Mayr jun. in seinem Bericht aufzeigte, doch leider boten sich danach pandemiebedingt nur wenige Gelegenheiten für den Schießsport, da alle laufenden Wettkämpfe abrupt endeten. In der neuen Saison finden auch nur überregionale Veranstaltungen statt. Hier eröffnet die zweite Luftpistolenmannschaft ab Ende Oktober die Saison in der zweiten Bundesliga mit einem Heimkampf.