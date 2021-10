Schießen

12:09 Uhr

Schon die WM-Teilnahme ist für Tobis Gsöll ein großer Erfolg

Plus Es ist sein erster internationaler Wettkampf - und dann gleich eine Weltmeisterschaft: Der 18-jährige Tobias Gsöll aus Graben ist derzeit bei den Titelkämpfen der Junioren in Lima (Peru) am Start.

Von Norbert Staub

Er tritt im Einzel- und Teamwettkampf Schnellfeuerpistole und Standardpistole an. Allein schon die Teilnahme ist für den jungen Mann, der eine Ausbildung als Elektroniker macht, ein riesiger Erfolg. Der olympische Gedanke "Dabei sein ist alles" bringt es bei Tobias Gsöll auf den Punkt: "Ein Platz im Mittelfeld wäre schon klasse", sagt sein Vater Manfred Gsöll, der die Wettkämpfe im heimischen Lagerlechfeld verfolgt. Vor allem die indischen Schützen seien sehr stark. "Bei einer Weltmeisterschaft ist es schwieriger, einen Platz vorne zu erreichen, als bei Olympischen Spielen, wo die Zahl der Teilnehmer pro Nation begrenzt ist."

