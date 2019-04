00:33 Uhr

Schon ein bisschen Anpacken hilft

Nach dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ geht es jetzt an die Umsetzung. Um eine dauerhafte Wende im Umgang mit der Natur hinzubekommen, sind auch die Bürger gefragt. Wie man Tieren und Pflanzen helfen kann

Von Adrian Bauer

Das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ hat in diesem Jahr viele Menschen beschäftigt und einige Diskussionen angeregt. Resultat ist derzeit ein wachsendes Bewusstsein, dass der Naturschutz nicht nur Sache der Landwirte und Kommunen sein kann, sondern auch schon im eigenen Garten beginnt. Auf diese Art des Umdenkens hatten Naturschützer wie Sunyela Roider, die Sprecherin der Aktionsgemeinschaft für das Volksbegehren in Königsbrunn, gehofft und sie geben nun Hilfestellung, wie man den eigenen Garten zu einer Heimat für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten machen kann.

„Es ist jetzt an uns, etwas zu tun. Es reicht nicht, von der Couch aus Berichte zu liken oder zu kommentieren oder sich an Petitionen zu beteiligen. Diese und andere kleine Schritte sind in einer Milliardenanzahl bereits Vergangenheit – und die Situation hat sich daraufhin nicht merklich geändert“, sagt Sunyela Roider. Mit ihrer Permakultur-Initiative bewirtschaftet sie kleine Garteneinheiten im Stadtzentrum, pflanzt Gemüse und Blumen und gestaltet nebenbei das Umfeld der Beete so, dass dort nicht nur Menschen, sondern auch Insekten satt werden.

Die Stadtgärtnerei pflanzt seit jeher auf ihren Liegenschaften Blumen und achtet ebenso auf insektengerechte Arten. Auch einige Wiesen werden seltener gemäht, um dort natürliches Leben zu ermöglichen. So entstehen Inseln, die allein aber nicht ausreichen, um die Artenvielfalt dauerhaft zu sichern, sagen Naturschützer. Landwirte haben angefangen, Teile ihrer Flächen als Blühwiesen anzusäen, und bieten Patenschaften an, die große Politik arbeitet als Reaktion auf das Volksbegehren an einem neuen Naturschutzgesetz.

Doch auch die Bürger können mehr für den Artenschutz tun. Das gilt für Gärten ebenso wie für Balkone. Günther Groß und weitere engagierte Anwohner der Füssener Straße wollen in dieser Hinsicht ein gutes Beispiel geben. Sie haben an einer Wiese an der Straße das Gras angetragen und säen diese nun als Blühstreifen an. „Solche Wiesen, die im Endeffekt nur da sind, um alle 14 Tage gemäht zu werden, bringen der Natur gar nichts. Deswegen gestalten wir sie jetzt um“, sagt Günther Groß. Angenehmer Nebeneffekt: Der Blühstreifen braucht weniger Pflege.

Nach dem Entfernen der Grasnarbe wurde die Erde geglättet, dann eine Samenmischung des Augsburger Stadtwalds ausgebracht und schließlich der Boden gewalzt. „Wegen der Trockenheit müssen wir in den nächsten Tagen noch wässern“, sagt Groß. Samen für bienen- und insektenfreundliche Blütenmischungen gibt es mittlerweile in jedem Bau- und Gartenfachgeschäft. Die Königsbrunner Naturschützer würden sich freuen, wenn auch die Stadt entsprechende regional abgestimmte Mischungen für die Bürger zum Kauf vorhalten würde. Entsprechende Gespräche laufen bereits, sagt Günther Groß.

Dazu gibt es reichlich Tipps, was Bürger im Garten und auf dem Balkon, aber auch beim Konsum tun können. Sunyela Roider hat dazu in Abstimmung mit Johannes Enzler vom Bund Naturschutz Augsburg, Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband Augsburg und Permakulturlehrer Robert Strauch Ratschläge ausgearbeitet, die wir auf dieser Seite weitergeben. Grundprinzip ist: Ein natürlicher Garten oder Balkon braucht keine Gifte, Säuren oder Laugen, sondern lebt im Gleichgewicht mit Schädlingen und Nützlingen.

