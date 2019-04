vor 10 Min.

Schüler toben sich für Café-Fassade aus

Für ein Kunstprojekt gestalten Jugendliche aus der Königsbrunner Mittelschule das Schokoschlösschen um

Ein bunter Bilderreigen leuchtet dem Besucher derzeit im Treppenhaus der Königsbrunner Mittelschule entgegen. Dort im ersten Obergeschoss präsentieren sich Schülerarbeiten, gemalt im Stil des weltbekannten Architekten Antoni Gaudi. Sie zeigen neue Entwürfe für die Fassade des Café Müller.

Entstanden sind die farbenprächtigen Bilder im Kunstunterricht, unter Anleitung von Lehrer Günter Garreis. Begeistert von den Entwürfen schlug Café-Inhaber Peter Müller eine Prämierung der drei besten Werke vor, für die er auch die Preise stiftet. Gesagt, getan. Im Rahmen einer Vernissage fand die Prämierung jetzt statt. In der Jury saßen neben ihm auch Schulleiterin Gisela Ehrentreich, Verbindungslehrer Michael Schlund, Architekt Ernst Mayr sowie Kulturbüro-Leiterin Ursula Off-Melcher.

„Für mich stellt der vor sieben Jahren im fantasievollen und überaus kreativen Stil errichtete Anbau am Café mit seiner goldenen Kuppel ein bemerkenswertes Bauwerk, quasi das Zentrum der Brunnenstadt, einen richtigen Hingucker dar“, erläuterte Günter Garreis, der sich, wie er betonte, mehr derartige Bauten in der Brunnenstadt wünschen würde, das Projekt. Im Kunstunterricht begeisterte er Schüler der 7. und 8. Jahrgangsstufe dafür.

Eingehend besprochen wurde im Vorfeld der spezielle Architekturstil des spanischen Baumeisters, der verspielte, märchenhafte Elemente beinhaltet. In der spanischen Stadt Barcelona errichtete Gaudi zahlreiche Bauwerke und Kirchen und schuf sich mit diesem damals mutigen, neuen Baustil ein ewiges Andenken. Der Arbeitsauftrag für die nachfolgenden Arbeiten lautete: Gestalte die Fassade des Café Müller um. „Aus über 60 Arbeiten wurden die 22 besten für die Ausstellung ausgewählt“, erläuterte Garreis.

„Das sind alles wunderschöne, ansprechende Bilder, jedes mit individuellen Details geschmückt und farbenprächtig, da fällt die Auswahl schwer“, sagte Architekt Ernst Mayr, der den Anbau des Café Müller seinerzeit betreute. Schließlich einigte sich die Jury auf drei beste Bilder. Die drei Achtklässler Ahmad, Camice und Faye erhielten die drei Sonderpreise in Form von Verzehrgutscheinen und Schokolade. „Da auch alle anderen jungen Künstler so tolle Werke gestaltet haben, belohne ich dafür alle und lade sie in mein Café auf ein Eis ein“, versprach Peter Müller.

Im echten Leben sei es gar nicht so einfach gewesen, in Königsbrunn ein so besonderes, verspielt anmutendendes Gebäude zu errichten, sagte Müller: „In Bayern gibt es nämlich baurechtlich bestimmte Richtlinien, die eingehalten werden müssen“, erklärte er den Schülern. „Letztendlich hat es nach unzähligen Sitzungen dann aber doch geklappt mit der Fertigstellung und jetzt kommen Hunderte Besucher von nah und fern, um das Café-Kunstwerk zu besichtigen“, sagte Müller und richtete noch aufbauende Worte an die Jugendlichen: „Es lohnt sich also, an seine ganz persönlichen Visionen zu glauben und sich dafür einzusetzen. Wer nur mit der Masse schwimmt, erreicht nie etwas Neues.“ (hämm)

