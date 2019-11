vor 39 Min.

Schulen senden Jugend ins Ehrenamt

19 Realschüler aus Bobingen engagieren sich freiwillig im sozialen Dienst

Von Anja Fischer

In Bobingen arbeitet das Projekt „Jibes“, daran, Jugendliche für die Arbeit im Ehrenamt zu begeistern und ihnen gleichzeitig ein Zeugnis für ihre Einsatzbereitschaft auszustellen. „Jibes“ bedeutet: Jugend in Bobingen engagiert sich. Das Projekt wird seit Jahren initiiert und organisiert von Sabine Frenkenberger von der Nachbarschaftshilfe Bobingen und wendet sich abwechselnd an Schüler der Mittel- und Realschule.

Nun startete das Projekt wieder an der Realschule. Schulleiter Dirk Hampel freute sich, dass gleich 19 Jugendliche sich beteiligen. Sie müssen nun in den nächsten vier Monaten insgesamt 40 Stunden ehrenamtlicher Arbeit ableisten. Das kleine Fest zu Beginn des Projektes zeige bereits, wie hoch die Teilnahme wertgeschätzt werde, so Hampel. Die Bereitschaft, so ein Sozialpraktikum zu machen, werde den Schülern hoch angerechnet. Er hoffe, so der Schulleiter, dass „euch das Projekt genauso viel bringt, wie ihr dort geben könnt“.

Eine Hoffnung, die auch Bürgermeister Bernd Müller teilt. Das Projekt solle Ehrenamt und soziales Engagement stärken, erklärte er und betonte, wie ungemein wichtig es sei, sich zu engagieren, „weil ihr es so wollt“. Man bekommt, so Müller, bei so einem Einsatz ganz neue Einblicke, und „ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der es hinterher bereut hat“.

In diesem Jahr sind Schüler auf Gut Morhard, im Bobinger Kinderhaus St. Felizitas, in der Grundschule an der Singold sowie in der Seniorenbetreuung bei der AWO, im Kursana-Domizil und beim Pflegezentrum Ederer eingesetzt. Andere leisten ihr Ehrenamt im Kirchhoftreff in Oberottmarshausen, beim Bobinger Tisch, an der Wittelsbacher Grundschule und im Haus Zur Heiligen Familie in der Siedlung ab.

Mit neunzehn Schülern beteiligen sich dieses Mal so viele wie noch nie auf einen Schlag. Sabine Frenkenberger führt das auf die steigende Bekanntheit von „Jibes“ zurück. „Es gibt jetzt schon einige, die darüber positiv berichten können“, erzählt sie. Zudem habe es sich herumgesprochen, dass potenzielle Arbeitgeber positiv auf das der Bewerbung beigelegte Zertifikat reagieren können. Sie habe zudem beobachten können, dass viele Jugendliche Lust haben, sich ehrenamtlich und für andere zu engagieren.

Vier neue Mentoren hat Frenkenberger für die vielen Teilnehmer gewinnen können. Die Mentoren wie Carmen Bader aus Bobingen helfen den Schülern, die passende Einsatzstelle zu finden und etwa Termine richtig zu koordinieren.

