Daniel aus Schwabmünchen: Ein neues Herz pocht jetzt in seiner Brust

Plus Daniel aus Schwabmünchen hat ein Spenderherz bekommen. Es schlägt und er lebt. Noch aber muss er sich von der schweren Operation erholen. Wie es ihm geht.

Der dreijährige Daniel aus Schwabmünchen hat endlich ein Spenderherz bekommen - nach etwa 950 Tagen des Wartens im Krankenhaus in Großhadern, angeschlossen an eine Maschine, die sein krankes Herz unterstützte. Mutter Diana Dietrich gibt momentan noch keine Presse-Interviews, da Daniel viel Ruhe braucht. Das respektiert die Redaktion natürlich. Sie hält mehr als 100.000 Menschen, die Daniels Geschichte seit zweieinhalb Jahren auf Instagram und Facebook verfolgen, trotzdem fast täglich auf dem Laufenden.