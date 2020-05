vor 18 Min.

Schwabmünchen: Der Drogeriemarkt Müller will umziehen

Der Drogeriemarkt Müller möchte das Schwabmünchner Zentrum verlassen. Einen neuen Standort hat man bereits im Blick.

Der Drogeriemarkt Müller will die Schwabmünchner Innenstadt verlassen und stattdessen einen neuen Markt in der Augsburger Straße bauen. Der Umzug ist jetzt Thema im Bauausschuss – der findet am Dienstag, 19. Mai, ab 19 Uhr in der Stadthalle im Breitweg statt.

Die Pläne des Drogeriemarktes waren bereits vor zwei Jahren Thema. Damals gab es auch kritische Stimmen: Das Konzept eines Neubaus außerhalb der Innenstadt passe nicht in Schwabmünchens Konzept zur Stärkung des Einzelhandels im Zentrum. (cako)

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen