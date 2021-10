Schwabmünchen

Ein Blick ins Schwabmünchner Kassenbuch und auf anstehende Projekt

So soll das Hallenbad in Schwabmünchen aussehen. Baubeginn ist voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022.

Plus Schwabmünchen macht Kasse: Wo kommt das Geld her? Die Stadt will demnächst in größere Vorhaben investieren, wie den Hallenbad-Bau und die Sanierung des Alten Rathauses.

Von Carmen Janzen

Nach Corona geht es wieder aufwärts. Führende Wirtschaftsexperten sagen in diesem Jahr ein gesundes Wachstum für Deutschland voraus. Die Schätzungen schwanken zwischen 3 und 5 Prozent. Und diese Entwicklung kann die Stadt Schwabmünchen bereits jetzt beobachten, insbesondere bei der Gewerbesteuer. Den vorsichtigen Haushaltsansatz von sieben Millionen wird die Stadt übertreffen und voraussichtlich mehr als zehn Millionen Euro erzielen.

