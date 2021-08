Schwabmünchen

26.08.2021

Ein gelungener Auftakt beim Singoldsand-Festival in Schwabmünchen

Die Band Töfs Rappelkiste kam sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen gut an.

Plus Die ersten beiden Tage des Singoldsand Festivals sind vorbei. Was alles geboten war und was die Veranstalter zum Auftakt sagen.

Von Nadine Kruppe

Das Singoldsand Festival läuft: Mit zwei Tagen für die kleineren Besucher, dem Singoldsandkasten, ist es am Mittwoch und Donnerstag losgegangen, bevor in den nächsten beiden Tagen bis in den Abend getanzt und gefeiert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen