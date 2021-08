Erneut Legionellen im Wasser der Turnhalle: Was jetzt passiert

Dasselbe Keim-Problem gab es vor drei Jahren bereits in der Hans-Nebauer-Halle. Seitdem ist viel passiert, aber geholfen hat es nur bedingt. Wie es weitergeht.

In der Schwabmünchner Hans-Nebauer-Sporthalle bei der Grundschule ist bereits 2018 bei Wasserproben ein zu hoher Legionellen-Wert entdeckt worden. Nun ist bei einer vorgeschriebenen Routine-Untersuchung herausgekommen, dass die Leitungen erneut mit den Keimen belastet sind, obwohl die Stadt zwischenzeitlich Gegenmaßnahmen ergriffen hatte: Die Temperatur im Vor- und Rücklauf im System ist erhöht und automatische Spülarmaturen sind angebracht worden. Zudem wurden einige Nebenstränge der Wasserleitung stillgelegt und direkt mit der gut durchspülten Hauptleitung verbunden. Denn die Keime entwickeln sich besonders gut in stehendem Wasser zwischen 20 und 40 Grad.

Seltene Nutzung könnte eine Ursache sein

Doch die Maßnahmen haben offenbar nur bedingt geholfen. Denn die nun gemessenen Werte waren zwar nicht mehr so hoch wie vor drei Jahren, aber dennoch an einigen Messstellen erhöht. Rainer Krajewski, der stellvertretende Leiter des Hochbauamts, vermutete in der jüngsten Sitzung des Stadtrates, dass möglicherweise die seltene Nutzung der Wasserhähne und Duschen während der Pandemie im Lockdown mit ein Grund für die erneute Vermehrung der Keime in den Leitungen sein könnte - trotz regelmäßiger heißer Spülungen. Denn die Bakterien sind hitzeempfindlich und sterben bei 60 Grad ab.

Ergebnisse liegen erst in einigen Wochen vor

"Aber das ist nur ein Verdacht. Wir können uns die erhöhten Messwerte eigentlich nicht erklären", sagt er. Deshalb muss nun ein Fachmann ran. Ein Gutachter hat kürzlich Proben aus allen Wasserentnahmestellen genommen. Das heißt jeder Wasserhahn wird unter die Lupe genommen, um die Ursache herauszufinden. Mit Ergebnissen zu dieser intensiven Beprobung rechnet Krajewski allerdings erst in einigen Wochen.

Bis dahin warnt ein Schild an der Turnhalle vor den Legionellen. Personen mit geschwächtem Immunsystem sollten das Wasser dort vorsichtshalber meiden. Die Stadt hat das Gesundheitsamt eingeschaltet, das aber keine Nutzungseinschränkung oder Gefährdung sieht, dafür waren die Messwerte zu niedrig.

Der höchste gemessene Wert lag in der Turnhalle nun bei 2800 koloniebildenden Einheiten (KBE) pro 100 Milliliter. Das heißt, die Stadt muss zeitnah handeln und für Abhilfe sorgen, aber erst ab 10.000 KBE müssen Sofortmaßnahmen ergriffen und zum Beispiel Duschen und Sanitärräume gesperrt und Leitungen desinfiziert werden.

Die Gefahr lauert beim Einatmen der Aerosole

Die Keime können grippeähnliche Erkrankungen und schwere Lungenentzündungen hervorrufen, die in seltenen Fällen sogar tödlich enden können. Die Erreger gedeihen in warmem Süßwasser und werden über Wasserleitungen übertragen. Sie werden hauptsächlich über den Wasserdampf beim Duschen eingeatmet. Eine Übertragung von Legionellen ist prinzipiell durch Kontakt mit Leitungswasser möglich, wenn die Legionellen in die tiefen Lungenabschnitte gelangen. Nicht jeder Kontakt mit legionellenhaltigem Wasser führt aber zu einer Gesundheitsgefährdung. Erst das Einatmen des bakterienhaltigen Wassers als Aerosol zum Beispiel beim Duschen oder durch Klimaanlagen kann zur Infektion führen. Das Trinken von legionellenhaltigem Wasser ist für Personen mit intaktem Immunsystem keine Gefahr.