Frau stürzt in Schwabmünchen in Biberbau

Plus Eine Frau aus Schwabmünchen stürzt in ein Loch. Ihr Bein ist verletzt. Für mehr Sicherheit auf den Feldwegen zu sorgen, ist aber kaum möglich.

Putzige Tierchen, die mal einen Baum annagen – das ist das übliche Bild, das die meisten Menschen vom Biber verinnerlicht haben. Aber der Biber ist auch ein großer Baumeister unter Tage und bekannt dafür, Dämme zu errichten sowie meterlange Tunnel und tiefe Löcher zu buddeln.