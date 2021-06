Schwabmünchen

vor 47 Min.

Gesang und Gitarrenmusik vom Feinsten

Plus Das erste öffentliche Konzert hat nach dem Lockdown in Schwabmünchen stattgefunden - und selbst das Wetter spielte im Garten des Kunstvereins mit. Auf der Bühne stand die Sängerin Julia Nagele.

Von Reinhold Radloff

Mit "Hello my Love" startete Nagele als listentojules in das Abendprogramm und meinte damit gleich mehrerlei. Endlich wieder Musik öffentlich spielen zu können, endlich wieder in Gesichter schauen zu können, endlich wieder ihrer liebsten Beschäftigung nachgehen zu können. Und das nicht nur alleine, sondern mit dem hervorragenden Gitarristen Florin Küppers. Zusammen boten sie ein das Publikum faszinierendes Programm.

