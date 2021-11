Nachfolger für die Wertachau: Ein Singold-Restaurant an der Wertach

Das ehemalige Restaurant Wertachau in Schwabmünchen hat neue Besitzer. Was die Betreiber vorhaben und wann es eröffnet.

Auf Facebook hat es Rudi Paula bereits angekündigt. "Komme bald!" steht über einem goldfarbenen Bild mit der Aufschrift "Boutique Hotel Singold Restaurant". Constanze und Rudi Paula sind vielen Gourmets im Landkreis bestens bekannt. Betreiben sie doch schon lange das Singold-Restaurant in Wehringen. Doch damit wird am 18. Dezember Schluss sein. Dann verabschieden sich die beiden aus Wehringen Richtung Schwabmünchen.

Dort sind sie jetzt die stolzen Besitzer der Wertachau. Das Hotel und das Restaurant hat bis vor einigen Monaten Jörg Zobel betrieben, der sich nun aber um sein neues Projekt, den Biergarten im Schwabmünchner Luitpoldpark, kümmert.

Singold-Restaurant in Schwabmünchen: Eröffnung soll im Februar sein

In der Wertachau indes läuft der Umbau bereits. Wenn alles glatt geht, so Rudi Paula, wird die Eröffnung Mitte bis Ende Februar sein. Geplant ist, das Hotel und Restaurant in einem modernen Stil zu präsentieren. Dabei soll alles nach den neuesten Umweltstandards, Fotovoltaikanlage inklusive, gestaltet werden. Der Eröffnungstermin hänge natürlich daran, ob der Umbau termingerecht verlaufe. Bei der aktuellen Situation auf dem Baustoffmarkt sei das schon eine Herausforderung, meint Constanze Paula. Doch die beiden sind zuversichtlich.

Dieser Entwurf zeigt grob, wie die Terrasse des neuen Singold-Restaurants aussehen soll. Foto: Rudi Paula Entwurf

Das Restaurant soll in Stil, Ambiente, Öffnungszeiten und Angebot das erfolgreiche Konzept aus Wehringen aufgreifen und weiterentwickeln. Durch die größere Küche, die als offene Küche das Highlight im Restaurant werden soll, haben die beiden in Zukunft mehr Kapazitäten und können dann auch größere Veranstaltungen bewältigen. Das Hotel, das ebenfalls in einem modernen Ambiente gestaltet werden soll, wird ein Smart-Hotel sein. Das heißt, es soll keine Rezeption bekommen, das Ein- und Auschecken funktioniert online und das Handy fungiert als Zimmerschlüssel. Ein Frühstück wird nicht angeboten, dafür steht dann eine Kaffeemaschine auf den Zimmern.

Constanze und Rudi Paula sind die neuen Besitzer des ehemaligen Restaurants Wertachau in Schwabmünchen. Ihren Betrieb in Wehrigen geben sie im Dezember auf. Foto: Privat, Rudi Paula

Auch der Garten soll in das Gesamtkonzept integriert werden, mit gemütlichen Möbeln auf einer lauschigen Holzterrasse mit Blick auf den Fluss. Der Name des neuen Betriebes: das Singold Boutique-Hotel und Restaurant. Witzigerweise befindet es sich direkt neben der Wertach.