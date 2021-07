Schwabmünchen

Neuer Sendemast soll Funkloch in Schwabegg beseitigen

Plus Ein Sendemast im Nordosten des Dorfes soll die Netzabdeckung verbessern. Warum der bestmöglich Standort nicht infrage kommt.

Von Christian Kruppe

Schwabegg soll kein „weißer Fleck“ mehr sein auf der Mobilfunkkarte. Der Bund treibt den Lückenschluss im Mobilfunknetz voran. Das geht soweit, dass Anbieter für ihre Kontrahenten Sendeanlagen bauen müssen. So ist es nun im Schwabmünchner Stadtteil Schwabegg geplant. Dort muss 1&1 für die Telekom einen Masten bauen. Die Planung dazu hat der Krumbacher Physiker Wilhelm Kielmann ausgeführt. Dieser war auch zur Vorstellung des Projekts in der aktuellen Sitzung des Schwabmünchner Stadtrates am Dienstagabend vor Ort. Dabei gab es für die Räte eine Exkursion in die Welt der Physik, denn Kielmann erläuterte erfreulich verständlich das mit den Bau von Sendemasten einhergehende Thema Strahlung. Die Kernlehre daraus: Die Funkanlage stellt keine Bedrohung dar. Zumindest für die Gesundheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

