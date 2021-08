Schwabmünchen

vor 21 Min.

Ruhiger Start beim Singoldsand-Festival: "Hauptsache, es findet statt"

Plus Am Freitag haben die Konzerte auf dem Festival in Schwabmünchen begonnen. Die Freude darüber ist bei den Besuchern groß - allerdings sind davon nicht allzu viele da.

Als gegen 17 Uhr die erste Band am Freitag die Hauptbühne am Eisplatz eröffnet, verkündet der Sänger von "We Brought A Penguin" durch das Mikrofon: "Wir haben so lange nicht mehr gespielt, dass mein Verstärker angefangen hat, zu schimmeln." Zwei Jahre lang musste auch das Singoldsand-Festival coronabedingt pausieren. Heuer findet es in einer abgespeckten Version mit weniger Besucherinnen und Besuchern und an drei verschiedenen Geländen statt. Kommt da trotzdem Stimmung auf? Wie ist es im Vergleich zu den vergangenen Jahren?

