Schwabmünchen

vor 1 Min.

So soll das neue Schwabmüncher Hallenbad von innen aussehen

So wird das Bad von außen aussehen. Unten ist das Gebäude mit Metallpaneelen verkleidet, oben mit Glasscheiben.

Plus Der Zeitplan steht: Die Arbeiten am neuen Schwimmbad in Schwabmünchen sollen schon bald starten. Wie es von innen aussieht und wann es mit dem Bau losgeht.

Von Carmen Janzen

Viel Wasser ist seit den ersten Überlegungen zu einem Schwimmbad in Schwabmünchen die Singold hinuntergeflossen. Schon vor 40 Jahren war es ein viel diskutiertes Thema in der Stadt. Doch nun wird der Traum vom Hallenbad endlich wahr. Schon bald könnte bereits mit den Bauarbeiten begonnen werden. Und jetzt sind auch Details zur Ausstattung des Bades bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen