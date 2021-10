Sönke Meinen: Ein Gitarrenprofi zu Gast im Schwabmünchner Kunsthaus

Plus Sönke Meinen, einer der besten Gitarrenspieler Deutschlands, beeindruckt das Publikum im Kunsthaus in Schwabmünchen. Woher er sich seine Kreativität holt.

Ein überwältigendes Erlebnis für alle Gitarrenfreunde und Musikliebhaber war das Konzert von Sönke Meinen im Kunsthaus in Schwabmünchen, das von der Buchhandlung Schmid veranstaltete wurde, mit einer bemerkenswerten Aussage ganz zum Schluss.