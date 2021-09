TSV Schwabmünchen übt Kritik am Landratsamt

Plus Der Bau der Freilufthalle in Schwabmünchen verzögert sich aus einem speziellen Grund.

Trotz der mehrfachen Lockdowns, die den Sportbetrieb beinahe komplett lahm gelegt haben, ist der TSV Schwabmünchen "stabil“ durch das zweite Corona-Jahr gekommen. Aber dennoch war der TSV-Vorsitzende Reinhold Weiher nicht mit allem zufrieden. Vor allem der Landkreis sorgt für Unmut beim TSV-Urgestein.