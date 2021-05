Schwabmünchen

vor 34 Min.

Wer sich im neuen Schwabmünchner Gewerbegebiet ansiedeln will

Plus Schwabmünchen schafft im Norden der Stadt eines neues Gewerbegebiet. Schon jetzt ist klar, wer dort bauen will - und für wen kein Platz ist.

Von Carmen Janzen

Im Norden der Stadt Schwabmünchen ist ein neues Gewerbegebiet geplant, das an das bereits bestehende anschließt. Es heißt "Gewerbegebiet Nordost IV - östlich des V-Marktes und nördlich der A30". Und der Name ist Programm, denn genau dort soll es entstehen. Quasi neben der neuen V-Markt-Tankstelle an der A30 Richtung Graben. Also schräg gegenüber des Baywa-Gartenmarktes. Es ist rund 6,5 Hektar groß, das sind 65.000 Quadratmeter. Eine Fläche, die etwas größer als die Grundfläche der Cheops-Pyramide in Gizeh ist.

