Schwabmünchen

06:00 Uhr

Wie das Fernwärmenetz im neuen Baugebiet in Schwabmünchen funktionieren soll

Die Arbeiten im künftigen Baugebiet Südwest III in Schwabmünchen gehen voran. Nun kommen auch noch die Leitungen für die Fernwärme hinzu.

Plus Im neuen Baugebiet im Südwesten von Schwabmünchen entstehen bis zu 450 Wohneinheiten. Sie werden an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Wie das System funktioniert und was das für die Anwohner bedeutet.

Von Christian Kruppe

Als die Idee für ein Fernwärmenetz im neuen Baugebiet südlich von Schwabmünchen bekannt wurde, fielen die Reaktionen gemischt aus. Nachdem nun die ersten Pläne öffentlich im Stadtrat behandelt wurden, dürften die letzten Zweifler jedoch überzeugt sein. Denn mit der Müller Unternehmensgruppe und der e-con AG hat die Stadt zwei erfahrene Partner an Bord geholt.

