10:00 Uhr

Schwabmünchen hat jetzt eine weitere Packstation

In der Robert-Bosch-Straße in Schwabmünchen hat die DHL eine neue Packstation eröffnet.

Wer ein Paket bestellt, es tagsüber aber nicht selbst annehmen kann, kann es sich an eine Packstation liefern lassen. Die Post hat das Angebot in Schwabmünchen nun erweitert und eine neue Station in der Robert-Bosch-Straße eröffnet.

In der Robert-Bosch-Straße steht jetzt Schwabmünchens dritte Packstation

Dort können jetzt rund um die Uhr Pakete angeliefert und abgeholt werden. Es ist bereits die dritte Packstation im Stadtgebiet, die beiden anderen befinden sich an der Kaufbeurer Straße und Mindelheimer Straße.

Für Kunden ist das Angebot der Post kostenlos. Sie müssen sich lediglich online anmelden und benötigen die DHL Paket App auf ihrem Smartphone. Deutschlandweit hat die Post inzwischen über 5500 solcher Packstationen eingerichtet. Bis nächstes Jahr sollen es rund 7000 sein. Beflügelt wird die Nachfrage, weil immer mehr Kunden im Internet bestellen. (AZ)

