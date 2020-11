vor 21 Min.

Schwabmünchen pflanzt Bäume an der Fuggerstraße

Birnenbäume, wie sie jetzt schon an der Kirche zu sehen sind, sollen in der Schwabmünchner Fuggerstraße gepflanzt werden.

In den nächsten Tagen sollen die Bäume in der neu gestalteten Schwabmünchner Fuggerstraße gepflanzt werden. Was wo geplant ist.

Die Fuggerstraße soll noch grüner werden. Deshalb beginnt dort am Dienstag, 17. November, die erste Phase der Pflanzarbeiten. Sie sollen am Samstag, 21. November, abgeschlossen sein, so die Stadt Schwabmünchen in einer Pressemitteilung.

Fuggerstraße in Schwabmünchen: Es wird Behinderungen geben

Die Pflanzungen starten beim Landratsamt (Fuggerstraße 10) und enden mit der beidseitigen Baumbepflanzung an Fuggerstraße 40 (Höhe der Hypo Vereinsbank) beziehungsweise Fuggerstraße 43 (bei Heikes Friseurteam). Die Fuggerstraße wird während der Pflanzarbeiten für alle Verkehrsteilnehmer nutzbar sein. Mit punktuellen Behinderungen muss allerdings gerechnet werden.

Die Allee, die an der Kirche beginnt, soll mit 13 weißblühenden Stadtbirnen bis auf Höhe der Apothekergasse fortgesetzt werden. Außerdem sind zwei Amberbäume als Fahrbahnteiler an der Verkehrsinsel geplant. Der Amberbaum ist für diesen Standort in schmalen Straßenprofilen wegen seiner Stadtklimaverträglichkeit und schmalem Wuchs bestens geeignet, so die Stadt Schwabmünchen.

Schwabmünchen: 34 Alleebäume in der Fuggerstraße

An der Bushaltestelle am „Dreieck“ zur Frauenstraße ist ein Ensemble von vier Säulen-Hainbuchen geplant. Es folgen wieder blühende Stadtbirnen und Gold-Gleditschien, die auch rund um die Kirche zu sehen sind. Mit zwei Amberbäumen als Fahrbahnteiler vor dem Rathaus endet der neu gestaltete Stadtraum.

"Durch eine abgestimmte Auswahl und Mischung der Baumsorten wird jede Jahreszeit eine andere Stimmung durch die Blattfärbungen und Blüten erzeugen", heißt es in der Pressemitteilung der Stadt, die sich dadurch zusätzliche Besucher erhofft. Der Bauausschuss hatte am 13. Oktober beschlossen, dass 34 Alleebäume entlang der neu gestalteten Fuggerstraße gepflanzt werden. (SZ)

