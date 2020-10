23.10.2020

Schwabmünchner Bürgermeister: "Kein Projekt wird wegen neuem Bad zurückgestellt"

Kein Projekt wird in Schwabmünchen durch das geplante Lehrschwimmbad zurückgestellt: Das ist die klare Ansage von Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller.

Von Uwe Bolten

Das geplante Bürgerbegehren zum Lehrschwimmbad war Thema in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller stellte klar: „Wir bauen alles, was benötigt wird, egal ob Kindergärten oder andere Projekte. Kein Vorhaben wird durch das Hallenbad zurückgestellt.“ Das Bad sei im Schwerpunkt eine schulische Einrichtung und diene der Ausbildung.

Der Grund, warum das Schwimmbad auf der Tagesordnung der Sitzung stand, war allerdings ein anderer. Aus dem Landratsamt war der Vorschlag gekommen, über eine Begrünung des Dachs nachzudenken. Diese würde, nach vorliegender Kostenschätzung, mit rund 300.000 Euro zu Buche schlagen. Laut Stadtbaumeister Stefan Michelfeit entfielen die Hälfte der Kosten auf die notwendige Anpassung der Statik des Gebäudes.

Grünes Dach für neues Schwabmünchner Schwimmbad?

In der folgenden Diskussion wurde schnell deutlich, dass sich die Begeisterung der Ratsmitglieder in Grenzen hielt. „Wir haben viel gekürzt, warum sollten wir jetzt so viel Geld in die Hand nehmen“, sagte Josef Alletsee (FWV). Die Frage von Bernhard Albenstetter ( CSU) nach dem Zuschuss durch den Landkreis blieb vonseiten der Verwaltung unbeantwortet.

Stadtrat Reinhold Weiher (FWV) bemerkte: „So viel Geld, für ein Dach, das keiner sieht? Dann begrünen wir lieber den ganzen Schulhof!“ Fabian Wamser ( SPD) brachte die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand im ökologischen Handeln ins Spiel und plädierte für eine Begrünung.

Die Nachfrage von Margit Stapf, warum das Dach nicht als Fläche für Photothermie oder Photovoltaik genutzt werde, beantwortete der Stadtbaumeister so: „Wir haben dies bis jetzt nicht thematisiert, da der Betrieb des Bades von Anfang an mit einem Blockheizkraftwerk geplant war.“

So soll das neue Hallenbad in SChwabmünchen innen aussehen. Bild: studio GA, Gollwitzer

Weiterhin wurde deutlich, dass sich mit den notwendigen Überplanungen des Projekts der Baubeginn noch mehr verzögern würde. Letztendlich definierte Bürgermeister Lorenz Müller den Beschlussvorschlag, die Begrünung nicht weiterzuverfolgen. Bis auf die Fraktion von Bündnis 90/Grüne und Fabian Wamser (SPD) folgten alle Stadträte diesem Vorschlag.

