11.01.2020

Seit 20 Jahren Dirigent

Ehrung für Philipp Ramminger

Seit nunmehr 20 Jahren steht Philipp Ramminger am Dirigentenpult der Schmuttertaler Musikanten. Bürgermeister Hans Biechele gratulierte dem Kapellmeister beim Neujahrsempfang.

Im November 1999 hatte der damals 18-Jährige beinahe von einem Tag auf den anderen die Nachfolge von Sepp Echter angetreten, der seinen Platz am Pult der Schmuttertaler aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Philipp Ramminger, ein waschechtes Eigengewächs des Musikvereins der Staudengemeinde und in der ersten Generation der gemeinsamen Jugendkapelle Stauden groß geworden, bezeichnete der Rathauschef in seiner Laudatio als Glücksfall für die Blasmusik in Mickhausen. Durch sein musikalisches Können habe sich der junge Kapellmeister im Nu den Respekt seiner Musiker erworben und den Leistungsstand der Kapelle in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert. Biechele, der vor seiner Wahl zum Bürgermeister selber acht Jahre lang als Vorsitzender an der Spitze des Musikvereins und der Schmuttertaler gestanden hatte, erinnerte an die stets partnerschaftliche und professionelle Zusammenarbeit mit dem Dienstjubilar während ihrer gemeinsamen Zeit. Das Frühjahrskonzert der Schmuttertaler am 4. April im Schlosshofsaal wird ganz im Zeichen des Dirigentenjubiläums stehen. (wkl)