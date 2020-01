09.01.2020

Sie hat 20 Kindermusicals gezaubert

Jahrelang hat Karola Piel aus Schwabmühlhausen Aufführungen auf die Bühne gebracht. Nun beendet sie ihr Engagement. Was für die Musikerin zu einem guten Stück dazugehört

Von Uwe Bolten

Als die Töne des Musicals im Langerringer Gemeindezentrums verklangen, mischte sich Wehmut unter die Gäste und Darsteller. Das Stück „Die chinesische Nachtigall“ war das letzte, das Karola Piel im Oktober auf die Bühne brachte. Zwanzig Jahre war sie Initiatorin und Verantwortliche für die jährlichen Kindermusicals der Musikschule Langerringen, die in Zusammenarbeit mit der Friedberger Schule für Musik aufgeführt wurden. Nun hat Piel die Produktion der Musicals beendet.

Bereits im Vorfeld der Aufführung hatte sie erklärt, dass sie ihr Engagement einstellen werde. Es sei ein Abschied aus Einsicht, da das Alter seinen Tribut fordert. „Es ist nun Zeit, die Aktivitäten in andere Hände zu geben, bevor es zu spät ist. Nachher im Rollator geht es nicht mehr“, sagt die 63-Jährige.

Ruhiger wurde es im Leben der studierten Musikpädagogin aber nur hinsichtlich der Aufführungen. Ihre Tätigkeit als Musiklehrerin in Langerringen und Friedberg bleibt bestehen. „Ich habe mit der Zeit gespürt, dass ich die Kraft für die Projekte nicht mehr aufbringen kann“, sagt Piel. Neben den Musicals habe sie rund zehn weitere Projekte im Jahr, die es vorzubereiten gilt.

Nach dem Studium in Köln im Jahr 1981 startete Piel die Unterrichtstätigkeit in ihrem Geburtsort Leverkusen. Mit ihrem Ehemann, der eine Stelle in München annahm, kam sie dann in den süddeutschen Raum – zunächst nach Starnberg, im Jahr 1998 zog das Ehepaar in den Langerringer Ortsteil Schwabmühlhausen. Piel arbeitete an der Friedberger Musikschule. „2004 wurde die städtische Musikschule geschlossen und wir Lehrer führten die Stunden in eigener Regie fort“, erzählt Piel. Voraussetzung war eine abgeschlossene Ausbildung. „In dieser Zeit begann auch mein Engagement an der Langerringer Musikschule“, erinnert sich die 63-Jährige. Daraus sei dann das Zusammenwirken zwischen Friedberger und Langerringer Musikschülern entstanden.

Dabei habe nicht von Anfang an die gemeinsame Aufführung im Vordergrund gestanden. „Es war nicht das zwingende Ziel, ein Musical oder ein Konzert zu realisieren. Dies entwickelte sich mit der Zeit und war von den Charakteren der Schüler abhängig“, sagt Piel. Sie selbst sei als Kind tausend Tode gestorben vor einem Auftritt. „Dazu will ich keinen Schüler zwingen“, sagt sie mit einem Lachen. Hinzu kämen die hohen Anforderungen in der Schule, die die Kinder mit Vorrang zu erfüllen hätten.

Die Vorbereitungen zu den Musicals gestaltete sich immer überraschend. „Ich fragte im Schülerkreis nach, wer Lust hat, mitzuwirken. Dann wurde langfristig auf den Auftritt hingearbeitet – immer mit den durch die Saalreservierung notwendigen Vorläufen“, sagt Piel. Von der ersten Idee bis zur Aufführung konnte ein Vierteljahr vergehen. Geprobt wurde meist in der letzten Woche der Sommerferien und an den Samstagen bis zur Aufführung Ende Oktober. Bis zu 25 Schüler waren mit dabei.

2005 wurden gemeinsame Probentage mit den Eltern in Violau eingeführt. „Die brachten uns noch einen Schritt weiter“, erinnert sich Piel, die insgesamt 20 Musicals produzierte. „Während ich mit den Kindern proben konnte, kümmerten sich die Eltern um Kulissen und Kostüme.“

Dafür hat Piel ein kleines Stofflager zu Hause. Für die Unterstützung durch die freiwilligen Helfer ist sie dankbar. „Ohne diese Mithilfe wären die Produktionen nicht möglich gewesen“, sagt sie.

Neben ihrer pädagogischen und szenischen Arbeit ist die Musiklehrerin begeisterte Bassistin. „Man kann mit dem Bass überall mitspielen.“ Von tiefen Flächen in Formationen bis zum Solospiel in höchsten Tönen sei alles möglich. „Der Kontrabass tut den Ohren gut, man spürt ihn gleichzeitig im Bauch“, schwärmt Piel. Auch wenn das Instrument einiges an Kraft verlangt, gehöre ihr Herz dem Tieftoninstrument. Auf das jährliche Kontrabass-Camp wird sie auch in Zukunft nicht verzichten. „Der Kontrabass ist mein Leben und meine Leidenschaft“, sagt Piel.

Für die Zukunft wünscht sich die Musikerin, dass sie noch möglichst lange unterrichten kann. „Unterricht ist immer ein Zwischenspiel mit Menschen.“ Sie könne nur anstoßen. Was im Konzert herauskommt, liege an den Musikern. Für Piel ist klar: „Musik verbindet. Das ist für mich der Inbegriff von Nachhaltigkeit.“

