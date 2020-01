17.01.2020

So gehen die Unabhängigen Bürger ins Rennen

Kandidieren für die „Unabhängigen Bürger“ in Langenneufnach: (von links) Tobias Lutz, Lena Hochwind, Johann Hochwind, Dagmar Beier, Franz Wenninger, Sascha Nentwich und Irene Settele.

In Langenneufnach steht die zweite Liste für die Kommunalwahl fest

Von Karin Marz

Auch die Gruppierung Unabhängige Bürger Langenneufnach hat ihre Gemeinderats-Kandidaten für die anstehende Kommunalwahl nominiert. Der Dritte Bürgermeister Franz Wenninger sowie die Gemeinderätin Irene Settele hatten zu dieser Versammlung ins Sportheim von Langenneufnach geladen.

Insgesamt zwölf Frauen und Männer erklärten sich bereit, sich für das Ehrenamt als Gemeinderat zur Verfügung zu stellen und bei der Kommunalwahl am 15. März zu kandidieren. „Wenn man bedenkt, dass die bestens organisierte CSU/Freie Wählergruppe nur sechzehn Kandidaten zur Wahl stellt, kann unsere kleine Gruppe mit diesem Ergebnis vollstens zufrieden sein“, erklärte der Dritte Bürgermeister Franz Wenninger stolz. „Obwohl es in ehrenamtlicher Funktion mit viel Arbeit für den Einzelnen verbunden ist, sollte es im übertragenen Sinn eine lohnende Tätigkeit sein, sich für seine Heimatgemeinde einzusetzen, um sie in allen Belangen weiterzuentwickeln und Langenneufnach lebens- und liebenswert mitzugestalten.“

Auf die Aufstellung eines Bürgermeisterkandidaten verzichtet die Gruppierung. Franz Wenninger bedankte sich bei allen Anwesenden, besonders bei den vier Frauen, die sich zur Wahl stellen und bat darum, am 15. März zahlreich zur Kommunalwahl zu gehen. „Die Unabhängigen Bürger sollten bestrebt sein, wieder drei Gemeinderatsmandate zu besetzen, um die Rolle zwischen den Blöcken CSU/Freie Wähler Gruppe und Freie Wählervereinigung gut auszufüllen“, so Wenninger.

