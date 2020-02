vor 6 Min.

So wird in der Siedlung nachverdichtet

Bauherren bekommen Planungssicherheit, und der Weg ist frei für Nachverdichtung in der Altsiedlung

Von Elmar Knöchel

Um etwas flexibler reagieren und kleine Spielräume nutzen zu können, wurde jetzt im Bobinger Bauausschuss vereinbart, für die Nachverdichtung in der Siedlung keinen Bebauungsplan aufzustellen. Stattdessen wurde ein sogenannter Rahmenplan ausgearbeitet.

Das ermöglicht es, Bauherren und Verwaltung bereits im Vorfeld abzuklären, welche Bauvorhaben durchführbar und genehmigungsfähig sind. Und es gibt einfache und verständliche Regeln für alle. Grundsätzliches Ziel des Rahmenplanes wird sein, zwar eine Nachverdichtung zu ermöglichen, gleichzeitig aber die vorhanden Grünstrukturen zu erhalten und den ruhenden Verkehr von den Straßen fernzuhalten. „Der Erhalt des Siedlungscharakters hat absoluten Vorrang“, erklärte Stadtbaumeister Rainer Thierbach. Die Schwierigkeiten, die es zu überwinden gab, seien von Anfang an ersichtlich gewesen. Auf den eher länglichen Grundstücken seien quadratische Häuser kaum zu verwirklichen. Also mussten die Vorgaben in Richtung „längliche Haustypen“ gehen. Auch seien nicht nur gesetzliche Mindestabstände der Bebauung zur Grundstücksgrenze zu beachten, sondern ebenso der Erhalt der durchgehenden Grünflächen, um den Charakter der Siedlung möglichst wenig zu verändern. Pro Einfamilienhaus sind zwei Stellplätze nachzuweisen, wobei nur einer in Form einer Garage erstellt werden darf. Zusätzlich sind diese nah am Haus auszuführen, um keine zusätzliche Parkbelastung in den engen Straßen der Siedlung herbeizuführen.

Die Vorgaben im Einzelnen sind im Plan möglichst genau festgelegt worden: Es solle je nach Grundstücksgröße zwei Haustypen geben – eine breitere Variante mit bis zu acht Metern Breite sowie einer maximalen Kniestockhöhe von eineinhalb Metern. Die zweite Hausvariante solle eine maximale Breite von sieben Metern haben, dafür aber eine mögliche Kniestockhöhe von 2,20 Meter.

Die Grenzabstände müssen auf der einen Seite mindestens drei Meter, auf der anderen Seite fünf bis sechs Meter betragen, um den Charakter der Siedlung zu erhalten. Die Zufahrten sollen in der Breite reguliert werden, und der Boden solle möglichst wenig versiegelt werden. Für die zu erstellenden Gebäude ist auch eine maximale Grundfläche festgelegt.

Eine Mindestgrundstücksgröße von 300 Quadratmetern sollte eingehalten werden. Den zukünftigen Bauherren wird seitens der Verwaltung eine umfassende Beratung bereits im Vorfeld des Bauvorhabens angeboten, um unnötige Planänderungen zu vermeiden. Gleichzeitig wird dringend empfohlen, bereits von Anfang an auf die Hilfe eines Architekten oder Bauplaners zurückzugreifen, da die Einhaltung der Vorgaben mitunter viel Fachwissen erfordern würde. Trotzdem sei darauf hingewiesen, dass es in Härtefällen auch weiterhin Einzelentscheidungen geben kann, die es dann allerdings im Bauausschuss zu besprechen und auch zu genehmigen gilt.

Nach eingehenden Beratungen und vielen Sachdiskussionen war man sich dann im Ausschuss einig, dass der Rahmenplan in der vorliegenden Form ein gutes Instrument darstelle, um die gewünschte Nachverdichtung in der Siedlung zwar zu regulieren, aber trotzdem möglich zu machen. Schließlich läge bereits ein konkreter Bauantrag vor, und zwei weitere seien in Planung. So könnten die Bauwerber nun fachlich kompetent und sicher beraten werden.

