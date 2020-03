vor 27 Min.

Sozialstation bietet Menüservice an

Wie der Bobinger Dienst funktioniert

Das neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus. „Unsere gesellschaftliche Verantwortung ist es, den Menschen auch in dieser für uns alle herausfordernden Situation zu helfen und beispielsweise mit Mahlzeiten zu versorgen“, erklärt Carolyn Kreuzer, Geschäftsführerin der Sozialstation Bobingen.

Die gemeinnützige Gesellschaft bietet deshalb ein Wochenmenüpaket an, das sieben tiefkühlgekühlte Gerichte zusammenstellt. Das Angebot ist so gestaltet, dass der Kunde diverse Kostformen oder Unverträglichkeiten bei der individuellen Zusammenstellung berücksichtigen kann.

Geliefert wird das Menüpaket einmal wöchentlich. Zur gewünschten Zeit wird das Menü vom Kunden zu Hause in der Mikrowelle oder im Backofen zu Ende gekocht. „Das Angebot richtet sich vor allem an Senioren, denen aus gesundheitlichen Gründen empfohlen wird, in der aktuellen Situation den Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden“, erklärt Kreuzer.

Für die größtmögliche Sicherheit der Kunden und der Menükuriere bei der Lieferung gebe es klare Verhaltensregeln und Hygienevorschriften. Unter anderem habe die Übergabe der Menüs ohne direkten Kontakt zum Kunden absolute Priorität. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08234/96210 in der Sozialstation Bobingen. (SZ)

Themen folgen