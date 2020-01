vor 20 Min.

Spende von Medele Schäfer

Das Autohaus MedeleSchäfer verzichtete wieder auf Kunden-Weihnachtskarten und unterstützte stattdessen die St.-Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Augsburg sowie das Bayerische Rote Kreuz Augsburg Land mit jeweils 1000 Euro. Geschäftsführer Peter Schäfer übergab den Scheck an Otto Bachmeier von der St. Gregor Jugendhilfe und an Thomas Haugg vom BRK. Die St.-Gregor-Jugendhilfe kann damit den Kindern Ausflüge zur Eselalpe in Mittelneufnach ermöglichen. Beim BRK wird nun die dringend benötigte Instandsetzung des technischen Materials im Katastrophenschutz erfolgen. (SZ)

