Stadt Königsbrunn plant weitere Kita-Plätze

Plus Der Königsbrunner Stadtrat billigt die Erweiterung des Kindergartens Zur Göttlichen Vorsehung. Auch andere Einrichtungen könnten vergrößert werden.

Knapp 1000 Betreuungsplätze für Kinder im Vorschulbereich gibt es in Königsbrunn (siehe Infokasten). Doch die Nachfrage ist zuletzt stark gestiegen, nachdem die Landesregierung es jetzt den Eltern der Vorschulkinder überlässt, zu entscheiden, wann ihre Kinder vom Kindergarten in die Grundschule wechseln. Deshalb gab der Stadtrat in der Sitzung Anfang Juli der Verwaltung den Auftrag, Erweiterungen und Neubauten in Kooperation mit verschiedenen Trägern voranzutreiben. Hier ein Überblick:

Martin-Luther-Haus: Es wird gerade zu einer Kindertagesstätte mit 24 Krippen- und 40 Kindergartenplätzen ausgebaut, die ab September belegt werden können. Die Stadt finanziert den Umbau mit 250 000 Euro.

Kindergarten Zur Göttlichen Vorsehung: Hier billigte der Rat einstimmig die „Bedarfsanerkennung“ für eine zusätzliche Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Das ist die formale Voraussetzung, um die Erweiterung dort planen und Fördermittel beantragen zu können. Weil zudem umfassende Sanierungsarbeiten bei Brandschutz und Sanitäranlagen anstehen, haben man eine „komplizierte Gemengelage“, so Klaus Förster, der zuständige Sachgebietsleiter im Rathaus.

Die Stadt Königsbrunn muss entscheiden, welchen Teil der Kosten sie übernimmt

Im nächsten Schritt muss die Stadt nun noch vor der Sommerpause entscheiden, in welchem Umfang sie sich finanziell beteiligt. Nach dem Martin-Luther-Haus können im ZGV-Kindergarten am schnellsten weitere Betreuungsplätze geschaffen werden.

Mit dem Schweizer Architekten Justus Dahinden, der Anfang der 1970er Jahre Kirche, Pfarrzentrum und Kindergarten als Ensemble entworfen hatte, sei die Erweiterung bereits abgestimmt, informierte Bürgermeister Franz Feigl.

Arche Noah: Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde sieht eine Möglichkeit, den Kindergarten auf dem Grundstück zwischen bestehendem Kindergarten und Friedhof zu erweitern. Obwohl es hier im Rat skeptische Stimmen gab, wurde die Verwaltung beauftragt, zumindest mal Gespräche zu führen.

AWO Rappelkiste: Eine Erweiterung wäre prinzipiell mit Containern oder in Holzständerweise möglich, allerdings auf Kosten der Freiflächen. Die Idee wird nicht weiter verfolgt.

In der Karwendelstraße könnte eine neue Kindertagesstätte entstehen

Neubau Karwendelstraße: Dafür könnte die AWO die Trägerschaft für eine mögliche neue Kindertagesstätte auf einem ungenutzten Grundstück neben dem Park+Ride-Platz an der Karwendelstraße übernehmen, die zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen aufnehmen soll. „Kleinere Kindertagesstätten sind wirtschaftlich schwieriger zu betreiben“, argumentierte Förster.

Nach groben Schätzungen müsste die Stadt dafür bis zu vier Millionen Euro investieren. Für Mittel aus dem aktuellen Sonderinvestitionsprogramm der Landesregierung komme das Projekt allerdings zu spät, so Förster.

Stadtranderweiterung Südost: In noch weiterer Ferne liegt der Neubau einer Kindertagesstätte in den künftigen Baugebieten im Südosten der Stadt, die derzeit entwickelt werden. Auch hier müssten etwa vier Millionen aus dem Stadtsäckel fließen.

Zahlen und Fakten zur Kinderbetreuung in Königsbrunn 1 / 8 Zurück Vorwärts Ehe der Stadtrat über das weitere Vorgehen bei der Entwicklung weiterer Betreuungsplätze und der Förderung des Besuchs von Kinderkrippen und Kindergärten beriet, präsentierte der zuständige Sachgebietsleiter in der Stadtverwaltung, Klaus Förster, den aktuellen Sachstand.

Krippen und Kindergärten: In Königsbrunn sind aktuell in zehn Kindertagesstätten 912 Krippen- und Kindergartenplätze vorhanden. Ab Herbst kommen im Martin-Luther-Haus 24 Krippen- und 40 Kindergartenplätze hinzu. Die genehmigten Plätze im Einzelnen:

Krippe Johannes 36 Plätze in drei Gruppen

Krippe St. Elisabeth 22 Plätze in zwei Gruppen

Kita St. Ulrich 26 Krippen- und 104 Kindergartenplätze in sechs Gruppen

Kita St. Michael 39 Krippen- und 150 Kindergartenplätze in neun Gruppen

Kita AWO 12 Krippen- und 95 Kindergartenplätze in 5 Gruppen

Kiga ZGV 50 Kindergartenplätze in zwei Gruppen

Kiga Arche Noah 75 Kindergartenplätze in drei Gruppen

Kiga Johannes 125 Kindergarten-plätze in fünf Gruppen

Kita am See 48 Krippen und 50 Kindergartenplätze in sechs Gruppen

Kiga Elisabeth 80 Kindergartenplätze in vier Gruppen

Martin-Luther-Haus 24 Krippen- und 40 Kindergartenplätze in vier Gruppen Ergibt in der Summe 207 Krippen- und 769 Kindergartenplätze.



Betreuung Grundschüler: In den drei Horten sind insgesamt 225 Plätze genehmigt, die sich wie folgt aufteilen: Hort Nord 100 Plätze in vier Gruppen

Hort Süd 50 Plätze in zwei Gruppen

Hort West 75 Plätze in drei Gruppen

Kinder insgesamt: Ende Mai 2019 waren in Königsbrunn 756 der Jahrgänge 2013 bis 2015 (Kindergartenalter) gemeldet und 741 der Jahrgänge 2016 bis 2018 (Krippenalter). Im Jahrgang 2019 waren bis zum Stichtag 92 Kinder gemeldet.



Ab Herbst (das Martin-Luther-Haus ist schon eingerechnet) kann die Stadt bei den Krippen für knapp 28 Prozent der Kinder einen Betreuungsplatz anbieten, bei den Kindergärten sogar für fast 102 Prozent. Diese errechnete Größe wird in der Realität nicht erreicht, weil Kinder mit Handicaps in integrativen Gruppen rechnerisch zwei Plätze belegen. (Quelle: Stadtverwaltung Königsbrunn)

In der Aussprache plädierten alle Fraktionen dafür, alle erfolgversprechenden Maßnahmen in Gesprächen auszuloten und voranzutreiben. „Dann brauchen wir nur noch genügend Personal“, sprach Alexander Leupolz (CSU) einen Knackpunkt in der Kinderbetreuung an. Bei der sehr kurzfristig geplanten Kita im Martin-Luther-Haus habe sich das Personal gefunden, bemerkte Bürgermeister Feigl, „Dank der engagierten Frau Bobinger“. Diesem Lob für die Geschäftsführerin der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätten in Königsbrunn, die als Zuhörerin die Sitzung verfolgte, schlossen sich alle Stadträte mit deutlichem Klopfen an.

Florian Kubsch (SPD) hatte schon bei der Präsentation der aktuellen Betreuungsplätze scharfe Kritik an Bürgermeister Franz Feigl geübt. Seine Fraktion haben schon im Oktober 2016 beantragt, die Stadtverwaltung solle innerhalb von vier Monaten mögliche Standorte für weitere Kindertagesstätten vorschlagen. Darüber habe der Rat erst im Mai 2018 diskutiert, monierte Kubsch. „Die Verwaltung hat damals gesagt: ,Wir haben ja alles im Griff’. Jetzt müssen wir vielleicht sogar Kinder abweisen!“ Hier sehe man, so Kubsch an die Adresse von Bürgermeister Feigl, „was passiert, wenn Sie die Kompetenz, die im Gremium vorhanden ist, nicht mitnehmen“.