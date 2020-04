vor 54 Min.

Stadtbücherei bietet Bücher zum Mitnehmen

Bobinger Bibliothek ermöglicht ab Dienstag die Ausleihe

Die Stadtbücherei Bobingen ermöglicht ab dem 21. April eine eingeschränkte Ausleihe.

Kunden können über den WebOpac im Katalog der Stadtbücherei verfügbare Medien vorbestellen und ab dem Folgetag zu den üblichen Öffnungszeiten am Eingang der Bücherei abholen. Bereits ausgeliehene Medien können dort auch abgegeben werden. Nach einer Ruhefrist von zwei Tagen stehen sie zur weiteren Ausleihe zur Verfügung. „Natürlich nehmen wir Bestellungen auch per E-Mail oder Telefon an“, informiert Judith Hitzelberger, die Leiterin der Stadtbücherei: „Eine Beratung am Telefon ist aber deutlich schwieriger und zeitintensiver.“

Sie weist darauf hin, dass die Vorbestellung über den Web-Opac ohne zeitliche Verzögerung funktioniert. Wünsche über E-Mail oder Telefon können sich überschneiden und zu Kollisionen führen. Wer die Möglichkeiten hat, soll im Katalog recherchieren und gleich vorbestellen. Die Gebühren von 20 Cent pro Medium können zu einem späteren Zeitpunkt beglichen werden. Der Weg: Man gibt die Adresse https://www.stadt-bobingen.de/stadtbuecherei ein und klickt auf den Link „Medienkatalog“.

Das Büchereiteam achtet auf die geltenden Hygienevorschriften, Mindestabstände sind markiert. Die Kunden werden gebeten, einzeln zu kommen und sich entsprechend verständnisvoll zu verhalten. Diese „Take-away-Ausleihe“ ist ein Angebot an die Leser, um diese schwierige Zeit zu überbrücken. Alle momentan ausgeliehenen Medien sind pauschal bis zum 12. Mai verlängert, sodass niemand gezwungen ist, die Bücherei aufzusuchen.

Die geplante Vorlesestunde am 23. April muss noch entfallen. (SZ)

