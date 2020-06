vor 23 Min.

Stadträtin Waltraut Wellenhofer tritt nach 42 Jahren zurück

Plus Nach 42 Jahren hat die Bobinger Stadträtin Waltraut Wellenhofer ihren Rücktritt erklärt. Sogar Fraktionschef Rainer Naumann war überrascht. Was dahinter steckt.

Von Elmar Knöchel

Sie ist eine der bekanntesten Bobinger Kommunalpolitikerinnen. Waltraut Wellenhofer hat die Geschicke der Stadt 42 Jahre als aktive Stadträtin nicht nur begleitet, sondern auch maßgeblich beeinflusst. Zwischenzeitlich als zweite, später als dritte Bürgermeisterin hat sie politische Verantwortung übernommen. Umso überraschender kam jetzt ihr Rückzug von allen politischen Ämtern. Aus gesundheitlichen Gründen, wie sie in ihrem Rücktrittsschreiben mitteilte.

Waltraut Wellenhofer habe enorm viel für Bobingen geleistet

Der Fraktionschef der Freien Wähler in Bobingen und langjähriger dritter Bürgermister Rainer Naumann war wie alle anderen politischen Wegbegleiter von dem Schritt Wellenhofers überrascht worden. „Die Entscheidung kam für mich völlig unerwartet. Egal was ich als Würdigung sage, es ist zu wenig.“ Sichtlich konsterniert zeigte sich Naumann von dem Verlust einer langjährigen Wegbegleiterin. Waltraut Wellenhofer habe enorm viel für Bobingen geleistet. Ihr Engagement in der Jugendarbeit sei beispiellos gewesen. Und sie sei praktisch das Gesicht der Städtepartnerschaft mit Aniche gewesen. Ein großer Verlust für die Freien Wähler in Bobingen, so Naumann.

Ähnlich äußerte sich auch Bürgermeister Klaus Förster, der ebenfalls erst während der Stadtratssitzung von Wellenhofers Entscheidung erfuhr. „Mit Frau Wellenhofer verliert der Bobinger Stadtrat einen immensen kommunalpolitischen Erfahrungsschatz.“ Er habe Waltraut Wellenhofer als umtriebige Politikerin, aber auch als ausgleichenden, um Toleranz bemühten Faktor in der Bobinger Gemeindepolitik kennengelernt. Er sei von ihrer menschlichen Art Politik zu machen, die immer die Gemeinsamkeiten und niemals die Konfrontation suchte, sehr angetan gewesen. „Bobingen verliert eine politische Institution“, macht Förster klar.

Klaus Förster, Bobingens Bürgermeister, sagte: "Bobingen verliert eine politische Institution." Bild: Sammlung Förster

Waltraut Wellenhofer soll nun Ehrenbürgerin von Bobingen werden

Da es in Bobingen keine festgelegten Richtlinien für Ehrungen verdienter Bürger gebe, wolle er dies zum Anlass nehmen, um im Stadtrat darüber zu diskutieren. Es könne schlichtweg nicht sein, dass ein so verdientes Mitglied aus der Kommunalpolitik ausscheide, ohne eine entsprechende Würdigung durch die Stadt zu erfahren. In die gleiche Kerbe schlug auch Rainer Naumann und brachte die Ehrenbürgerwürde ins Spiel.

Waltraut Wellenhofer selbst sieht das eher gelassen. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und der Medaille des Freistaates in Silber für besondere Verdienste sagt, dass ihr solche Ehrungen nicht allzu viel bedeuten. Sie habe Politik gemacht, um für die Menschen, vor allem die jungen Leute, etwas zu bewegen, nicht um Ehrungen zu erhalten.

Über die Verleihung der Medaille der Staatsregierung weiß sie Lustiges zu berichten. „Eigentlich wollte ich selbst nach München fahren. Doch der damalige Bürgermeister Bernd Müller ließ es sich nicht nehmen, mich persönlich zur Landesregierung zu chauffieren.“ Allerdings seien sie etwas zu spät losgefahren, dichter Verkehr und viele rote Ampeln verhinderten ein pünktliches Erscheinen. Es sei schon ein lustiges Gefühl gewesen, dass die hochrangigen Politiker in München auf sie warten hätten müssen. Die Ehrung habe sie dann trotzdem bekommen, lacht Waltraut Wellenhofer.

Waltraut Wellenhofer bleibt Vorsitzende des TSV Straßberg

Sie kann aber auch alle beruhigen, die sich besorgt über ihren Gesundheitszustand gezeigt hätten. Sie habe sich in letzter Zeit öfter schlapp gefühlt und ein grippaler Infekt hätte sie zusätzlich müde gemacht. „Das Alter macht sich halt bemerkbar“, erzählt sie. Aber direkten Anlass zur Sorge würde ihre Gesundheit nicht bieten. Sie sei einfach nur müde und fühle sich den täglichen Herausforderungen der Lokalpolitik nicht mehr in dem Ausmaß gewachsen, wie sie es von sich selbst verlangt. Deshalb habe sie beschlossen, dass nun der richtige Zeitpunkt sei, die politische Verantwortung in jüngere Hände zu legen.

Und mit Martin Gschwilm, Rettungssanitäter und Ortsgruppenleiter der Wasserwacht Bobingen, habe sie einen Nachfolger gefunden, der sehr gut in die politische Landschaft Bobingens passe. Ihr Amt als Vorsitzende des TSV Straßberg wolle sie übrigens noch weiterhin ausüben. So ganz aus dem öffentlichen Leben in Bobingen wird sie also noch nicht verschwinden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen