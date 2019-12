vor 20 Min.

Störung in Stellwerk: Kein Bahnverkehr zwischen Landsberg und Lagerlechfeld

Behinderungen auf der Bahnstrecke Augsburg-Landsberg: Eine Störung an einem Stellwerk sorgt für Chaos im Berufsverkehr. Was Reisende wissen müssen.

Am Montagmorgen läuft es noch nicht rund im Bahnverkehr auf der Strecke Augsburg-Landsberg. Weil es in einem Stellwerk in Kaufering eine Störung gibt, fährt derzeit kein Zug zwischen Lagerlechfeld und Landsberg am Lech.

Mitten im Berufsverkehr sorgt das für Frust bei den Pendlern. Die Bahn meldet, dass ein sporadischer Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet ist.

Weitere Infos dazu in Kürze. (AZ)

Themen folgen