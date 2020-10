vor 38 Min.

Streik bei Amazon in Graben: 300 Angestellte legen die Arbeit nieder

Bei Amazon in Graben streiken am Dienstag und Mittwoch ungefähr 300 Angestellte.

Plus Am Dienstag und am Mittwoch streiken insgesamt 300 Amazon-Angestellte für einen höheren Lohn und den Tarifvertrag. Das sagt die Organisatorin der Gewerkschaft Verdi.

Von Piet Bosse und Justin Lautenbach

Sylwia Lech von der Gewerkschaft Verdi ist kurz aufgebracht, redet sich ein kleines bisschen in Rage: "Viele sagen: Das kann nicht sein, Amazon bereichert sich immer mehr und wir gehen mit leeren Taschen nach Hause", erklärt sie die Motivation der streikenden Angstellten bei Amazon in Graben. Am Dienstag und am Mittwoch organisiert die Geschäftssekretärin des Bereiches Handel bei Verdi den Streik. Sie möchte den Arbeitnehmern zu ihrem Ziel verhelfen.

Gewerkschaft und Arbeitnehmer fordern einen Tarifvertrag. Außerdem geht es um zwei Euro zusätzlichen Stundenlohn, den Angestellte zu Beginn der Coronakrise bekamen. Im Juni stellte Amazon die zusätzliche Zahlung wieder ein. Die zwei Euro sind aber nur das kurzfristige Ziel, im Fokus steht der Tarifvertrag. "Amazon bezahlt alle Mitarbeiter gleich", sagt Lech. Das sei unabhängig davon, welche Qualifikationen sie haben: "Amazon profitiert von den verschiedenen Qualifikationen aber bezahlt nicht angemessen." In einem Tarifvertrag wäre beispielsweise geregelt, dass Mitarbeiter die besondere technische Kenntnisse haben oder Fremdsprachen beherrschen, mehr Gehalt bekommen.

Streik bei Amazon in Graben: Organisatorin ist optimistisch

Trotz der aktuellen Forderungen ist Lech optimistisch: "Amazon wird nicht darum herumkommen, mit uns zu verhandeln." Schon in der Vergangenheit habe der Konzern auf Streiks reagiert und sind dem Handelsbund beigetreten und haben Boni sowie Arbeitsabläufe angepasst.

Wegen des Coronavirus verläuft der Streik anders, als man es von Streiks kennt. Große Menschenansammlungen gibt es nicht. Ungefähr 150 Angestellte haben heute Morgen ab vier Uhr auf dem Werksgelände gestreikt. Weitere 150 werden heute Nachmittag im Gewerkschaftshaus erwartet, wo sie sich in Listen eintragen, um Streikgeld zu erhalten. Lech sagt: "Wegen Corona kann nicht jeder auf dem Werksgelände streiken."

Auch am Mittwoch erwartet die Organisatorin 300 Streikende, dann findet der Streik aber zu Hause statt. Die Angestellten sollen Kräfte sammeln und müssten nicht in die Kälte, außerdem sollen so Corona-Infektionen vermieden werden, sagt Lech.

Amazon war bislang nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

