Streit um geplanten Biergarten am Staudenschloss: Alles nur ein Irrtum?

Plus Die Pläne für die Orangerie am Schloss in Mickhausen sorgen für Ärger. Es geht um einen Biergarten, von dem niemand wusste. Wie der Bürgermeister Klarheit schaffen will.

Was unscheinbar klingt, hat zuletzt fast wie eine Tretmine detoniert. Bei ihrer letzten – regulären – Sitzung am vergangenen Montag haben die Gemeinderäte nämlich die Errichtung dieses Gebäudes einstimmig abgelehnt.Der Grund, der Baumaßnahme die gemeindliche Einvernahme zu verwehren, lag beim vorgelegten Bauplan. Das Thema schlägt in Mickhausen hohe Wellen. Der Bürgermeister reagiert.

Bekommt das Staudenschloss einen Biergarten? Davon konnte man mit Blick in die Umbaupläne jedenfalls ausgehen. Bild: Silvio Wyszengrad (Symbol)

Der Kern allen Unmuts: Die Gemeinderäte hatten festgestellt, dass in der Orangerie 66 Sitzplätze und im Außenbereich ein Biergarten eingezeichnet war. Doch davon war in der Sitzungs- und Beschlussvorlage keine Rede gewesen.

Staudenschloss in Mickhausen: Ein Biergarten oder ein Lagerraum?

Das Gremium wertete dies, zumindest zeitweilig, als Bewirtungsstätte und nicht als Lagerraum im Winter für Orangenbäume. Doch für die Betreibung einer Gastronomie fehlten sowohl der Nachweis über die räumliche Eignung als auch Angaben zu Lärmschutz, Sperrstunde und Sondernutzung. Ein Gemeinderat vermutete sogar, dass hier dem Gremium etwas „untergejubelt“ werden sollte.

Bauplan für Orangerie in Mickhausen sorgt für Verwirrung

Bei der Hermann-Messerschmidt-Kulturerbe-Stiftung, die das fast 500 Jahre alte Wasserschloss im Sommer 2016 gekauft hatte und es nach einer groß angelegten Generalsanierung wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen will, schlug die einhellige Absage des Gemeinderats hohe Wellen. „Der Bauplan mit dem eingezeichneten Biergarten hat im Gremium für große Verwirrung gesorgt“, räumte Bürgermeister Mirko Kujath ein. Doch von einer herkömmlichen Gastronomie in der Orangerie könne keine Rede sein, teilte er auf Nachfrage mit. Auch der Biergarten sei nicht mehr geplant und nur versehentlich nicht aus dem Plan entfernt worden.

Das Gemeindeoberhaupt hat deshalb beschlossen, zu dieser Angelegenheit zeitnah eine Sondersitzung des Gemeinderats einzuberufen. „Die Gemeinde hat an der Sanierung des Schlosses und in diesem Zusammenhang auch an der Errichtung der Orangerie großes Interesse“, verdeutlicht er. Er wünsche sich deshalb eine zügige Aufarbeitung und Klärung des strittigen Themas. (rusi)

Hier gibt's ein Video von a.tv zu den Plänen.

