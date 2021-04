Süßes fürs Osterfest: Bäckerinnen aus dem Kreis Augsburg geben Tipps

Plus Ostereier-Kekse und fruchtige Osterschnitten: Zuckerguss-Bäckerin Traudl Plogsties aus Lagerlechfeld und Hauswirtschafts-Schüler aus Schwabmünchen verraten ihre Rezepte.

Für die Osterzeit haben sich unsere Teilnehmer im neuen Zuckerguss-Heft viele besondere Rezepte einfallen lassen. Eines davon stammt von Traudl Plogsties aus Lagerlechfeld. Sie hat süße Ostereier-Kekse aus Mürbteig und Aprikosenmarmelade gebacken. Eine Rezeptidee, die ihr beim Durchblättern vergangener Zuckergusshefte kam. "Ich habe fast alle und, als ich mal wieder darin geblättert habe, ist mir das so einfallen", erzählt sie. "Die Kekse backe ich seither manchmal an Ostern. Die sind mal was anderes als das übliche Ostergebäck und ein echter Hingucker auf dem Tisch." Die eiförmige Backform hat sich Traudl Plogsties übrigens aus einem runden Ausstecher selbst gebogen.

Der Kuchen der Hauswirtschafts-Schülerinnen aus Schwabmünchen sieht aus wie eine Osterwiese

Die Schülerinnen der Teilzeitschule für Hauswirtschaft in Schwabmünchen waren von dem süßen Ei-Kekse-Rezept so begeistert, dass sie gleich einen leckeren Blechkuchen dazu kreiert haben. Hildegard Engelhard, zuständig für den Unterricht in Küchenpraxis, freut sich über den Osterkuchen. "Mit den Osterkeksen kann man den Kuchen gut unterteilen, und mit den gemahlen Pistazien sieht das Blech fast ein wenig wie eine Osterwiese aus", findet sie.

Auch den Hauswirtschaftsschülerinnen gefällt das neue Rezept. Anna Mairhörmann ist Studierende des aktuellen Semesters in Schwabmünchen. Sie besucht die Schule neben ihrem eigentlichen Beruf als Großhandelskauffrau hauptsächlich für sich selbst. "Ich möchte Neues lernen, mich verbessern, aber auch beruflich breiter aufgestellt sein", berichtet sie. Zu Letzterem gehöre auch der Ausbilderschein, der mit der Schule abgelegt werden könne. Anna Mairhörmann schätzt zudem, dass Wissen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis vermittelt werde. Auch wenn das seit einigen Monaten nur mehr im Distanzunterricht geschehen kann. Trotzdem laufen alle Schultage "regulär" ab, bis jetzt fehlt dem Semester keine einzige Stunde.

Das neue Zuckerguss-Heft der Augsburger Allgemeinen

Ganz besonders aber schätzt Mairhörmann die tolle Klassengemeinschaft. Mit dem Austausch und über die Gespräche mit den anderen Studierenden, die aus unterschiedlichen Berufs- und Altersgruppen kommen, profitieren die Studierenden nicht nur vom Unterricht, sondern auch voneinander. Und neben den Lerninhalten bleibt zudem noch Zeit für Kreatives: nicht nur für selbst gestaltete Osterdeko, sondern auch für einen eigenen Osterkuchen.

Das Rezept für Osterkekse

Zutaten Mürbteig : 400 g Mehl, 120 g Zucker, 1 Prise Salz, 1 Päckchen Vanillezucker , 1 TL Zitronenabrieb, 2 cl Rum, 1 Eigelb, 250 g Butter

: 400 g Mehl, 120 g Zucker, 1 Prise Salz, 1 Päckchen , 1 TL Zitronenabrieb, 2 cl Rum, 1 Eigelb, 250 g Butter Zusätzlich: ca. 150 g Aprikosenmarmelade , 100 g Puderzucker, 1 Eiweiß

, 100 g Puderzucker, 1 Eiweiß Zubereitung: 1. Für den Teig das Mehl, Zucker, Salz, Vanillezucker , Zitronenabrieb, Rum, Eigelb und Butter rasch zu einem Mürbteig kneten. Den Teig mind. eine Stunde kühl stellen.

, Zitronenabrieb, Rum, Eigelb und Butter rasch zu einem kneten. Den Teig mind. eine Stunde kühl stellen. 2. Den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Den Teig mit dem Nudelholz gleichmäßig ausrollen und Kekse ausstechen. Bei der Hälfte der Kekse in der Mitte ein Loch ausstechen. Die Kekse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und im vorgeheizten Ofen ca. zehn Min. backen.

3. Für die Füllung die Aprikosenmarmelade in einem Topf erhitzen und durch ein Sieb glatt streichen. Auf die ganzen Kekse etwas Marmelade geben und mit einem gelochten Keks zusammenkleben. Für den Guss Puderzucker mit etwas leicht angeschlagenem Eiweiß zu einem dickflüsssigen Guss verrühren und die Kekse damit glasieren. Gut trocknen lassen.

Das Rezept für fruchtige Osterschnitten

Zutaten für den Teig: 4 Eier, 250 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker , 125 ml Öl, 150 ml Orangensaft, 250 g Mehl, 3 gestr. TL Backpulver

, 125 ml Öl, 150 ml Orangensaft, 250 g Mehl, 3 gestr. TL Backpulver Zutaten für die Fruchtschicht: 2 Dosen Aprikosen gewürfelt, 1,2 l Saft der Aprikosen aufgefüllt mit Orangensaft, 3 Päckchen Vanillepuddingpulver

Zutaten für die Sahneschicht: 600 ml Schlagsahne, 3 Päckchen Sahnesteif, 5 Päckchen Vanillezucker , 500 Magerquark, gemahlene Pistazien

, 500 Magerquark, gemahlene Pistazien Zubereitung: 1. Für den Teig Eier, Zucker und Vanillezucker auf höchster Stufe schaumig rühren. Öl und Orangensaft unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und unterheben. Bei Heißluft (nicht vorgeheizt) 25 Minuten backen. Auskühlen lassen.

auf höchster Stufe schaumig rühren. Öl und Orangensaft unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und unterheben. Bei Heißluft (nicht vorgeheizt) 25 Minuten backen. Auskühlen lassen. 2. Für die Fruchtschicht die abgetropften Aprikosenwürfel auf dem ausgekühlten Kuchenboden verteilen.

3. Aprikosensaft mit Orangensaft auf 1,2 Liter auffüllen. 1 l zum Kochen bringen. Mit 0,2 l Saft das Puddingpulver anrühren und in den kochenden Saft einrühren. Einmal aufkochen lassen und über die Aprikosen verteilen.

4. Für die Sahneschicht den Quark mit Vanillezucker verrühren. Sahne mit Sahnesteif aufschlagen und unter die Quarkmasse heben. Die Masse auf dem Kuchen verstreichen. Mit gemahlenen Pistazien bestreuen und pro Stück mit einem Osterkeks dekorieren.

