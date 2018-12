vor 58 Min.

Swingend in die Weihnachtszeit

Beim traditionellen Adventskonzert der Musikerjugend der Stadtmusikkapelle erwartet die Zuhörer wieder ein buntes Programm

Swingender Big- Bad-Sound und einfühlsame Melodien präsentiert die Jugend der Stadtmusikkapelle dieses Jahr bei ihrem Konzert „Swinging Christmas“ in der Stadthalle.

Die rund 100 Musiker des Vor- und Jugendblasorchesters unter der Leitung von Josef Utz werden am Sonntag, den 9. Dezember, um 18 Uhr ihr Können unter Beweis stellen. „Santa Baby“ oder „Let It Snow“ werden genauso vertreten sein wie andere bekannte Weihnachtsmelodien und Titel aus Filmklassikern.

„Die Zuhörer dürfen sich also auf ein echtes musikalisches Highlight freuen, das perfekt in die Adventszeit passt. Sie werden sicher überrascht sein, auf welch hohem Niveau der Nachwuchs in der Stadtkapelle ausgebildet ist“, sagte Angelika Kraus, Spartenvorsitzende für Jugendarbeit.

Entgegen der üblichen Gewohnheit, alle Jungmusiker in einem Konzert auf die Bühne zu bitten, hat sich die Jugendabteilung der Stadtmusikkapelle heuer entschieden, das übliche Gemeinschaftskonzert aufzuteilen. Am 15. Dezember zeigen die Kinder der Bläser- und Streicherklasse sowie der Gitarren- und Rhythmusgruppen ihr Können bei einem eigenen Vorspielnachmittag in der Grundschule, der bereits um 16.30 Uhr beginnt. Für beide Konzerte ist der Eintritt frei. Spenden werde gerne zugunsten der Jugendarbeit des Vereins entgegengenommen. (bol)

