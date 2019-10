vor 58 Min.

Tafel-Jubiläum zeigt soziale Probleme auf

Ehrenamtliche setzen sich seit zehn Jahren für Bedürftige ein - das wurde nun mit einem Fest in Untermeitingen gefeiert.

Die Frage, mit der die Jubiläumsveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen der Lechfelder Tafel eröffnet wurde, war durchaus provokant: „Was gibt es zu feiern, wenn mitten im boomenden Lechfeld jede Woche rund 40 Mitbürger um Lebensmittel anstehen müssen, die ansonsten tonnenweise weggeworfen würden?“, überlegte Andreas Claus, der Vorsitzende der Caritas für Schwabmünchen und Umgebung.

Er verwies darauf, dass ein Drittel der von der Tafel versorgten Menschen Kinder und Jugendliche seien und auch bedürftige Senioren zu den Kunden gehören. Ein guter Grund für das kleine Fest im Untermeitinger Pfarrheim sei aber das Engagement von mehr als 40 Ehrenamtlichen, die jede Woche mindestens 25 Stunden im Sozialeinsatz sind.

Grabens Bürgermeister Andreas Scharf dankte im Namen aller Lechfelder Rathauschefs den Freiwilligen bei der Tafel. Diese haben Respekt und Anerkennung für ihren sozialen Dienst verdient: „Eine große Zahl an ehrenamtlichen Helfern arbeitet Woche für Woche dafür, dass die Regale im Bahnhof Lagerlechfeld immer gut gefüllt sind.“

Lechfeld-Bürgermeister unterstreichen die Bedeutung der Tafel

Zugleich bekannten sich die Bürgermeister angesichts der Notwendigkeit der Tafel in einem Glückwunschschreiben zur gesellschaftlichen Aufgabe, dass in der „Wachstumsregion Lechfeld“ mit vielen gut situierten Bürgern „die Schere nicht immer weiter auseinandergeht“. Zusammen mit seinem Klosterlechfelder Kollegen Rudolf Schneider gratulierte Scharf auch musikalisch, griff zur Gitarre und stimmte mit den Gästen den nachdenklichen Song „Streets of London“ an.

Pfarrer Thomas Demel von der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld nahm in einem geistlichen Impuls auf die Bibelstelle von der Brotvermehrung Bezug. Was die Tafel-Mitarbeiter leisteten, sei die zeitgemäße Fortführung des Wunders Jesu. Es gehe aber nicht nur darum, Lebensmittel zu verteilen, sondern den Mitmenschen in Not auch Wertschätzung und Aufmerksamkeit zu schenken.

Judith Aldinger, die Leiterin der Lechfelder Tafel seit deren Gründung, ließ die Entwicklung der Hilfseinrichtung Revue passieren. 2009 habe man mit ein paar Kunden in einem Nebenraum des Untermeitinger Pfarrhofs begonnen. Besonders froh sei das Team, dass es seit 2016 mit den Räumen im Lagerlechfelder Bahnhof ausreichende Flächen für die Lebensmittelausgabe gebe. Aldinger hob zudem die Unterstützung durch fast alle Lebensmittelmärkte und Bäckereien auf dem Lechfeld hervor. Dankbar sei sie auch über die große Unterstützung aus der Bevölkerung bei den regelmäßigen Sammelaktionen.

Mit einer bayerischen Brotzeit ließen die Tafel-Mitarbeiter und ihre Gäste aus Politik und Kirche den Jubiläumsabend am bundesweiten Tafeltag ausklingen. (SZ)

